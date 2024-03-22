«Впервые в истории вся мировая общественность с нетерпением ожидает дня, когда израильские чиновники, совершившие преступления, будут отвечать перед судом». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели.

Представитель МИД прокомментировал сообщения министра иностранных дел Израиля, опубликованные в социальных сетях.

Кечели подчеркнул, что Израиль пытался скрыть преступления против палестинцев с момента оккупации палестинских территорий, а также обратил внимание на критику в адрес президента Турции Эрдогана за его открытую позицию по этому вопросу.

«Преступления, совершенные Израилем в Газе за последние 6 месяцев, больше невозможно скрывать. Израиль судят за совершение геноцида», — заявил дипломат.

Он заверил, что Турция продолжит выдвигать на повестку дня «невыразимые притеснения палестинского народа».