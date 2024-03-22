Согласно недавнему опросу Pew Research Center, среди американской молодежи у Палестины больше сторонников, чем у Израиля. При этом примерно половина населения США не знает количество жертв обеих сторон.

Опрос, проведенный среди американцев в возрасте от 18 до 29 лет, показал, что 60% из них выразили благоприятное отношение к палестинцам, в то время как только 46% относятся благоприятно к израильской стороне конфликта.

Данные Pew появились вскоре после опроса Gallup, который выявил, что лишь 38% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет имеют благоприятное мнение об Израиле, что на 26% меньше, чем за год до этого.

Тем не менее, несмотря на изменение взглядов среди молодежи, опрос также показал, что многие американцы не осведомлены о реальной ситуации на земле в Газе. Около 48% американцев не знали, на чьей стороне больше жертв войны.

С начала октября погибло более 32 тыс. палестинцев в результате боевых действий израильских сил в Газе.

Американские журналисты винят американские СМИ в недостаточной осведомленности общественности об обеих сторонах конфликта, критикуя их за предвзятое освещение в пользу Израиля.