«Мы выражаем соболезнования российскому правительству от имени моей страны и турецкого народа в связи со вчерашним террористическим нападением на концертный зал в Москве», — заявил президент Турции, выступая на митинге в Анкаре.

Турецкий лидер решительно осудил атаку на мирных граждан и подчеркнул неприемлемость террористических методов.

«Мы решительно осуждаем эту гнусную террористическую атаку, направленную против ни в чем не повинных гражданских лиц. Терроризм неприемлем, независимо от того, из чего он исходит и кто является преступником. Как страна, которая хорошо знает кровавое лицо терроризма, мы разделяем боль российского народа», — подчеркнул Эрдоган.

Президент также заявил о солидарности Турции с Россией в борьбе против терроризма.

«Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом — общим врагом человечества», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

Свои соболезнования россиянам также выразили США, страны Евросоюза, Великобритания, Китай, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и многие другие страны и организации, включая ООН.