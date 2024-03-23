ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Мы разделяем боль российского народа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования России в связи с произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле»
Президент Эрдоган: Мы разделяем боль российского народа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Photo: AA
23 марта 2024 г.

«Мы выражаем соболезнования российскому правительству от имени моей страны и турецкого народа в связи со вчерашним террористическим нападением на концертный зал в Москве», — заявил президент Турции, выступая на митинге в Анкаре.

Турецкий лидер решительно осудил атаку на мирных граждан и подчеркнул неприемлемость террористических методов.

«Мы решительно осуждаем эту гнусную террористическую атаку, направленную против ни в чем не повинных гражданских лиц. Терроризм неприемлем, независимо от того, из чего он исходит и кто является преступником. Как страна, которая хорошо знает кровавое лицо терроризма, мы разделяем боль российского народа», — подчеркнул Эрдоган.

Президент также заявил о солидарности Турции с Россией в борьбе против терроризма.

«Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом — общим врагом человечества», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

Свои соболезнования россиянам также выразили США, страны Евросоюза, Великобритания, Китай, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и многие другие страны и организации, включая ООН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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