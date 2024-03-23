«Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», — начал свое обращение Путин.

Президент РФ заверил, что все виновные в совершении теракта будут привлечены к ответственности и понесут неизбежное наказание. Кроме того, было подчеркнуто, что целью преступников было массовое убийство мирных граждан.

«Мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», — заявил Путин.

Президент подтвердил, что четверо исполнителей теракта были задержаны. По его словам, они планировали покинуть Россию и двигались в направлении границы с Украиной.

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами» — отметил президент.

Кроме того, Путин в своей речи объявил, что по всей России введены усиленные антитеррористические меры безопасности.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — подчеркнул Путин.