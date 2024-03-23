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Стало известно местонахождение главного коррупционера Кыргызстана
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) 23 марта сообщил о том, что объявленный в розыск бывший заместитель главы Гостаможни Райымбек Матраимов находится в городе Баку
Стало известно местонахождение главного коррупционера Кыргызстана
Райымбек Матраимов / Others
23 марта 2024 г.

ГКНБ направило азербайджанской стороне запрос на его задержание и последующую экстрадицию в Кыргызстан.

«В этой связи по информации ГКНБ было направлено письмо азербайджанской стороне о его задержании. В настоящее время азербайджанскими коллегами прорабатывается вопрос о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан», – отметили в кыргызской спецслужбе.

Как стало известно, Райымбек Матраимов связан с задержанными членами транснациональной организованной преступной группировки из Азербайджана, которые готовили покушение на кыргызское руководство.

ГКНБ утверждает, что преступные действия этой группы были реакцией на активную борьбу государства против организованной преступности, в том числе на мероприятия по отречению от преступной идеологии среди арестантов и заключенных.

Райымбек Матраимов был объявлен в розыск 26 января текущего года по обвинению в «незаконном лишении свободы». Ранее в 2020 году, он был признан виновным в коррупции и оштрафован на сумму 260 тыс. сомов. После объявления в розыск на его имущество в Бишкеке и Оше был наложен арест.

Ситуация обострилась после убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева в Бишкеке во время спецоперации по его задержанию. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев упомянул связь между Кольбаевым и Матраимовым, называя их «мафией».

В декабре прошлого года ГКНБ сообщил об увольнении более 180 госслужащих, имеющих связи с группировкой Кольбаева и Матраимова.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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