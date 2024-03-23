С самого начала стоит заметить, что в этой террористической атаке много сомнительных и непроясненных моментов. Из хронологии событий следует, что с момента начала нападения до бегства злоумышленников прошло всего двадцать минут. Спецназ прибыл на место значительно позже, когда нападавшие уже покинули горящий «Крокус Сити Холл». Преступники, используя тот же белый «Рено», на котором прибыли, без препятствий преодолели расстояние в пятьсот километров до Брянской области, где их в конечном итоге задержали.

До циничного террористического акта в начале марта посольство США в России информировало, что террористы могут планировать атаки в местах массового скопления людей в Москве в ближайшие 48 часов. «Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть скорые планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендуется избегать массовых собраний в течение 48 часов», — сообщалось на сайте дипмиссии.

После нападения посольство США подчеркнуло, что правительство США поддерживает каналы связи с российскими властями для обмена важной информацией по вопросам безопасности, подтвердив тем самым информацию, что западная разведка проинформировала Москву о готовящемся преступлении.

Эта информация добавляет особой пикантности сложившейся ситуации и крайне запутывает дело. Оповещение о готовящемся теракте со стороны американской разведки разворачивается на фоне военных действий, в которых Россия утверждает, что ее противниками являются Соединенные Штаты и НАТО вместе с их союзниками.

Вызывает удивление, что американские разведывательные службы, являясь союзниками Украины, предупреждают Россию о терактах. Такие действия ставят российский нарратив о «желании Вашингтона разрушить Россию» в крайне неудобную позу. Впрочем, обо всем по порядку.

Кому на пользу?

Как и всегда после террористических атак, разгораются дискуссии о том, кому же выгоден теракт. Этот подход, известный как «Cui bono?» (лат. «Кому на пользу?»), помогает проанализировать выгоды от совершенного действия и часто используется как метод раскрытия мотивов преступления, позволяя выявить потенциальную заинтересованность сторон и понять, кто мог бы извлечь выгоду из ситуации.

Сразу после теракта некоторые общественные деятели и политики, в частности в Украине, стали намекать на причастность российских спецслужб к организации и осуществлению нападения.

В частности, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины выразил уверенность, что происшествие будет использовано для усиления военной пропаганды и мобилизационных усилий в России, а также для оправдания агрессии против Украины.

«Задолго до событий в «Крокус Сити Холле» мы слышали предупреждения иностранных посольств, расположенных в Москве, о возможности подобных кровавых эксцессов. <…> нет ни малейших сомнений в том, что события в Подмосковье будут способствовать резкому усилению военной пропаганды», — заявил Подоляк.

Однако версия о российской причастности к теракту сталкивается с серьезной критикой. Во-первых, подобное событие подрывает образ стабильности и безопасности, которым так гордится российское правительство.

Теракты такого масштаба всегда указывают на провал системы безопасности страны и непрофессионализм спецслужб, ответственных за внутреннюю безопасность. Помимо этого, еще до кровавого события президент России Владимир Путин, комментируя предупреждения от западных структур о возможных терактах, назвал их «шантажом» и попыткой «дестабилизации»:

«Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях. <…> Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — заявил он на коллегии ФСБ.

Владимир Путин, который недавно продлил свое пребывание у власти, обещал своим гражданам обеспечить спокойствие и стабильность и всегда уделял особое внимание безопасности крупных городов, в частности, Москве, и очков в его копилку эта ситуация не добавляет абсолюно.

Кроме того, ситуация, в которой США предупреждают Россию о предстоящих терактах, идет вразрез с российским нарративом о «враждебном Западе». Это оповещение по внутренним каналам о возможном теракте никак не вписывается в нарратив российских властей о желании Запада «поработить» россиян. Поэтому возникающие предположения о возможной причастности российских спецслужб к терактам кажутся в данном контексте неуместными.

«Украинский след»

Непосредственно после кровавого инцидента и еще до задержания подозреваемых были высказаны обвинения в адрес Украины. Государственные органы и медийные персоналии РФ стали активно продвигать версию о том, что за терактом стоит Украина.

В частности, Владимир Путин в своем выступлении утверждал: «украинская сторона подготовила окно» для бегства террористов из России.

ФСБ России также указала на планы террористов пересечь российско-украинскую границу после совершения нападения. В официальном сообщении говорится: «После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне».

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, сделала более резкие заявления, напрямую обвинив Запад и Киев в организации нападения и опровергнув участие террористов ДАЕШ. Она заявила, что обвинения в адрес ДАЕШ были предназначены для отвода глаз: «никаких террористов из ДАЕШ не было, а нападение, мол, организовали украинцы».

Тем не менее обвинения против Украины кажутся крайне неубедительными и едва выдерживают критику. Последовавшие за нападением события продемонстрировали, что атаки только способствуют демонизации Киева и могут служить предлогом для крупной мобилизации.

Согласно российской официальной информации, нападавшие направлялись к российско-украинской границе, несмотря на то, что в настоящее время приграничные районы являются фактически фронтовой зоной, укрепленной боевыми подразделениями и отрядами Росгвардии.

В указанной зоне действует особый режим работы полиции и спецслужб. В таких условиях попытка пересечь границу кажется абсурдной, и логичнее было бы сразу же сдаться властям, а не отправляться в столь рискованное путешествие.

Кроме того, украинский след представляется маловероятным, поскольку это непременно оттолкнуло бы Запад от предоставления дальнейшей поддержки Киеву в такой критический момент. Американская газета The New York Times писала, что после убийства Дарьи Дугиной в Вашингтоне возникли подозрения в адрес украинских спецслужб. Вместе с тем, по информации газеты, в США опровергли знание об операции заранее, заявив, что в противном случае они бы выразили украинской стороне решительный протест.

Помимо этого, Запад стремится избегать эскалации с Россией и с осторожностью относится к возможности предоставления Украине дальнобойного оружия. Учитывая предварительные предупреждения о террористических атаках в Москве, крайне маловероятно, что западные спецслужбы, обладая информацией о подготовке, могли санкционировать планы украинской стороны на массовую бойню.

ДАЕШ наломала дров

Сразу же после теракта «Вилаят Хорасан», афганское ответвление ДАЕШ, взяло на себя ответственность за произошедшее. Согласно близкому к ДАЕШ агентству Amaq, террористическая атака в «Крокус Сити Холле» была тщательно спланирована и включала слежку, вооруженное нападение и поджог, что привело к многочисленным жертвам.

Практически одновременно западные СМИ со ссылкой на разведку США стали сообщать, что за нападением на «Крокус Сити Холл» действительно может стоять террористическая организация «Вилаят Хорасан». О том, что теракт мог быть организован ячейкой ДАЕШ в Афганистане, накануне сообщили несколько западных изданий со ссылкой на источники в американской разведке.

Некоторые агентства обращают внимание, что группировка сама взяла на себя ответственность за теракт и ссылаются на ее сообщение в сетях. Однако российские военные блогеры считают это заявление «фейком».

Уходя из Афганистана, американцы оставили за собой полную сумятицу, хаос и неразбериху. В то время когда талибы устанавливали контроль над страной, США освободили из тюрем значительное количество последователей ДАЕШ. К тому же неизвестно, сколько оружия и денег было оставлено в качестве «бомб замедленного действия», которые впоследствии перешли в руки боевиков ДАЕШ-Хорасан. Жестокие казни мирного населения, нападения на места поклонения, наркотрафик и контрабанда оружия — вот истинная ипостась ДАЕШ-Хорасан, боевики которой оттеснены талибами в горы Афганистана.

Здесь стоит напомнить, что в конце января ДАЕШ-Хорасан попал на передовицы газет после нападения на католическую церковь в Стамбуле. Схожим образом тогда стрельбу в итальянской церкви Святой Марии устроили боевики так называемой таджикской ячейки «Вилаят Хорасан». А в начале января в иранском Кермане произошел двойной теракт, в результате которого погибли около 85 человек и были ранены более 200. Ответственность на себя тогда аналогично взяли террористы из ДАЕШ-Хорасан. И что немаловажно, тогда США также предупреждали Иран до нападения. Взрывы тогда произошли на кладбище, где проходили траурные шествия по случаю четвертой годовщины со дня гибели в 2020 году командира «Кудс» Революционной гвардии Ирана Касема Сулеймани.

Откуда же взялись эти бармалеи, в последнее время осуществляющие все более дерзкие атаки? Осенью 2014 года в Вазиристан прибыли представители ДАЕШ от так называемого «халифа» Абу Бакра аль-Багдади и призвали местных к «присяге на верность», а также ко «всемирной борьбе против неверных». В то время ДАЕШ находилась на пике своего могущества, контролировала огромные куски Ирака и Сирии, и многие радикальные группировки по всему миру вызывались служить «халифату» верой и правдой.

Чуть позже, в январе 2015 года, было объявлено о создании «Вилаят Хорасан» в Афганистане, что свидетельствовало о глобальных амбициях ДАЕШ. Планы аль-Багдади предусматривали превращение этой территории в резервную базу для радикалов из Пакистана и Афганистана, учитывая «плодородоную почву» этих мест.

После ухода американских войск из Афганистана бывшие афганские спецслужбы и военные спецназа присоединились к афганскому филиалу ДАЕШ, следуя тенденции, ранее наблюдавшейся в Ираке и Сирии, где переход силовиков к террористам способствовал быстрому расширению террористической организации. По сообщениям американских СМИ, эти члены ДАЕШ обладали ценным опытом в сфере разведки и военных действий, что значительно усилило способности организации противостоять талибам.

Аналогично ситуации в Ираке, где офицеры армии и разведки Саддама Хусейна помогли ДАЕШ достичь головокружительных «успехов», бывшие афганские агенты и чиновники привнесли в ряды ДАЕШ свой опыт и знания, а также стали важным ресурсом для группировки.

Резюмируя, стоит сказать, что ситуация вокруг нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» содержит больше белых пятен, чем установленных фактов. Украинский и российский следы кажутся маловероятными, делая гипотезу о планировании, организации и выполнении теракта со стороны ДАЕШ более правдоподобной, хотя эта версия может быть неудобной для многих…