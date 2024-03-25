Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч намерен на этой неделе подготовить отчеты по результатам данных инспекций и передать их руководству двух стран и в международные организации.

«Сначала мы осмотрим зоны боевых действий в Украине. Поедем в Одессу. Мы встретимся с семьями перемещенных лиц, которые были вынуждены мигрировать из-за войны. Мы встретимся с семьями украинских солдат, попавших в плен в России. Встретимся с президентом Зеленским», — заявил омбудсмен турецкой газете Sabah.

Аналогичные проверки будут проведены и в России.

По словам Малкоча, благоприятная атмосфера для мира появилась после недавнего визита Зеленского в Стамбул и частых переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

Турецкий омбудсмен подчеркнул «настойчивость» Эрдогана в стремлении восстановить мир и отметил «значительный прогресс», достигнутый за последние два месяца благодаря усилиям турецкого лидера.

«Я верю, что в ближайшие дни мы увидим положительные изменения. Я надеюсь, что возобновится зерновой коридор и будет осуществлен обмен пленными», – выразил надежду Малкоч.

По мнению турецкого омбудсмена, Россия и Украина «устали от войны».

«Я думаю, что после двух лет войны Украина и Россия ищут кого-то, кто мог бы вмешаться и примирить их. Обе страны истощены. Их ресурсы потрачены впустую», — сказал Малкоч.

Омбудсмен также отметил, что теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 137 человек в прошлую пятницу, был «работой тех, кто хотел саботировать процесс примирения» между Россией и Украиной.

«Всякий раз, когда есть надежда на мир между сторонами, что-то происходит. За последний месяц был достигнут значительный прогресс в области мира, возможны другие позитивные события. Такое ощущение, что время нападения было выбрано намеренно», — сказал Малкоч.