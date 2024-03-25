Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в РФ без «веских оснований» в связи с ситуацией после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ведомство советует воздержаться от визитов в РФ «до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу». Об этом сообщается на официальном сайте МИД Кыргызстана.

В сообщении также отметили, что, если у гражданина было два и более административных правонарушений в России, поездку рекомендовано отложить «во избежание непропуска через государственную границу и последствий, связанных с данной процедурой».

Гражданам, уже находящимся на территории Российской Федерации, ведомство рекомендовало не посещать «места массового скопления людей» и постоянно иметь при себе «документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории РФ».