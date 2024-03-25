ТУРЦИЯ
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Турция приветствует резолюцию СБ ООН
Официальный представитель МИД Турции поприветствовал резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в Газе
Турция приветствует резолюцию СБ ООН
Онджю Кечели / Photo: AA
25 марта 2024 г.

«Рассматриваем резолюцию СБ ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе в священный месяц Рамадан, а также к гуманитарному доступу в Газу, как позитивный шаг», - говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел страны Онджю Кечели.

«Рассчитываем, что Израиль выполнит требования этого решения в кратчайшие сроки», — добавил он.

Дипломат обратился к международному сообществу с призывом занять единую позицию в отношении Израиля ради прекращения гуманитарной катастрофы в Газе. Он подчеркнул также необходимость долгосрочного решения израильско-палестинского вопроса.

Впервые с начала вторжения Израиля в сектор Газа Совбез ООН принял резолюцию с требованием «немедленного прекращения огня в месяц Рамадан и безоговорочного освобождения всех заложников».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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