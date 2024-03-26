ТУРЦИЯ
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Теракт в «Крокусе»: на подозреваемых не был выдан ордер
Двое подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» свободно перемещались между Россией и Турцией из-за отсутствия ордеров на арест, сообщил турецкий официальный источник агентству AFP
Теракт в «Крокусе»: на подозреваемых не был выдан ордер
Один из подозреваемых в теракте в «Крокусе» / Фото: Reuters / Others
26 марта 2024 г.

Во вторник турецкий официальный представитель заявил, что двое подозреваемых в атаке на концертный зал в Москве свободно попали на территорию России, так как против них не были выданы ордера на арест.

Граждане Таджикистана Рачабализода Саидакрами и Шамсидин Фаридуни «могли свободно перемещаться между Россией и Турцией, поскольку ордера на их арест не были выданы», — сообщил официальный представитель агентству AFP, предпочтя остаться неизвестным.

Российские власти задержали 11 человек в связи с терактом, произошедшим в пятницу, когда вооруженные лица в камуфляже ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь по посетителям и подожгли здание, в результате чего было убито по меньшей мере 139 человек.

Позже Басманный суд Москвы арестовал еще трех подозреваемых в организации теракта. По данным следствия, эти трое продали террористам автомобиль марки «Рено» белого цвета, на котором те прибыли к зданию «Крокуса», а после совершения нападения налетчики скрылись.

Источники в сфере безопасности сообщили Sabah, что два террориста были радикализированы в России. По их словам, период, проведенный ими в Турции, был слишком коротким для их «радикализации». Кроме того, они также сообщили, что отсутствие ордера на поимку этих двух лиц позволяло им свободно перемещаться между Россией и Турцией.

В понедельник президент России Владимир Путин впервые признал, что за нападением на концертный зал на прошлой неделе стояли радикальные фанатики, однако высказал предположение, что они могут быть связаны с Украиной.

Террористы из ДАЕШ неоднократно заявляли о своей ответственности за произошедшее с момента атаки в пятницу, а аффилированные с группировкой каналы опубликовали графические видео с участием стрелков внутри помещения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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