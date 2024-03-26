Председатель Великого национального собрания Турции (TBMM) Нуман Куртулмуш встретился с главными редакторами медиакомпаний на ифтаре в социальном комплексе парламента в Стамбуле, где обсудил последствия недавней террористической атаки в Подмосковье.

«Мы столкнулись с атакой, которая заставила нас задать глубокие вопросы о направлении, куда движется этот и без того тревожный мир», — заявил председатель парламента.

«Как дети нации, которая сильно пострадала от террора, мы знаем, что всякий терроризм враждебен человечеству. Очевидно, что те, кто стоит за этой атакой, совершили большое преступление против человечности. Надеемся, что причины террористической атаки и стоящие за ней силы будут полностью раскрыты», — отметил Куртулмуш.

Политик также прокомментировал текущую международную обстановку, напомнив о своем заявлении, сделанном еще на посту заместителя премьер-министра: «Третья мировая война уже началась <…> через прокси-войны и торговые конфликты». Он обратил внимание на сложности, с которыми сталкивается Турция в свете международных военных конфликтов, и указал на опасность глобальной войны, если не прекратить гибридные войны.

В контексте украинско-российского конфликта Куртулмуш выразил сожаление по поводу срыва мирного соглашения между странами, которое было близко к подписанию, и подчеркнул стремление Турции к восстановлению мира: «Напряженность между Россией и Украиной несет потенциал расширения конфликта. <…> Поэтому, для разрешения этого кризиса, очевидно, что Турция будет использовать свою миротворческую инициативу до конца».