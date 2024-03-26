Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед гражданами на митинге Партии справедливости и развития, прошедшем на Площади национальной воли 15 июля в Аксарае. В своей речи он акцентировал внимание на текущих геополитических вызовах, включая войну между Россией и Украиной, усиление напряженности в Газе и других регионах от Балкан до Кавказа.

Глава государства критически отозвался о роли «так называемых великих держав» и подконтрольных им международных организаций, подчеркнув, что они «не приносят пользы никому».

«С одной стороны, война между Россией и Украиной не только не прекращается, но и усиливается. С другой стороны, ужасы, переживаемые народом Газы, где Израиль беспощадно убивает женщин и детей, только углубляются. Напряженность растет везде, от Балкан до Кавказа. Мы являемся свидетелями самых болезненных примеров того, что так называемые великие державы и международные организации, находящиеся под их контролем, не способны приносить пользу никому», — заявил на митинге турецкий лидер.

Президент подчеркнул стойкость и единство турецкого народа перед лицом этих и других вызовов, включая последствия землетрясений. «Теперь мы не можем сдаться только потому, что некоторые властолюбивые люди так хотят. Напротив, пришло время поднять флаг борьбы еще выше», — заявил Эрдоган, обозначив планы на будущее, направленные на укрепление экономической и оборонной мощи страны, а также на сохранение культурного и духовного наследия.

«Мы будем производить больше, создавать больше рабочих мест, экспортировать больше. Мы укрепим наше государство еще больше, укрепим нашу армию еще больше, укрепим нашу экономику еще больше», — заявил президент Эрдоган, подчеркнув необходимость продолжать двигаться вперед и развиваться во всех сферах.

«Потому что мы - Турция. Потому что мы – турецкая нация. Потому что мы гордость нашего народа, надежда угнетенных и обделенных», — заключил президент, выразив решимость сделать следующий век эпохой Турции.