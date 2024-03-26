В начале сентября 2023 года, за месяц до начала войны в Газе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу в Zoom с 394 самыми влиятельными мировыми евангелическими лидерами, организованную Майком Эвансом, давним сторонником христианского сионизма. Эванс, основатель организации «Друзья Сиона», является американским автором, журналистом и комментатором, написавшим множество книг по ближневосточным вопросам.

Во время своей первой встречи с евангелистами с момента возвращения к власти Нетаньяху заявил, что «считает евангелистов истинными друзьями государства Израиль, что без них государство Израиль не существовало бы, и что он сделает все, чтобы продолжать укреплять союз между евангелистами и Израилем».

«Вы — величайшие друзья, которые есть у еврейского государства. Я никогда этого не забуду, и подавляющее большинство израильтян решительно согласны со мной», — добавил он.

Бывший посол Израиля в США Рон Дермер в мае 2021 года публично заявил, что Израилю следует отдавать предпочтение отношениям с американскими евангелистами, а не с американскими евреями.

Дермер назвал евангелистов «основой поддержки Израиля в США». Он противопоставил их американским евреям, среди которых «непропорционально большое число критиков [Израиля]».

Христианский сионизм в США

Хотя корни христианского сионизма уходят в прошлое на несколько столетий, серьезной силой в политике США он стал лишь в последние десятилетия.

Учреждение государства Израиль в 1948 году стало ключевым событием, которое христианские сионисты увидели как знак, возвещающий конец времен.

Мобилизация американских евангелистов, особенно через консервативную политическую инициативу «Нравственное большинство» 1970-х и 1980-х годах, дополнительно укрепила поддержку Израиля внутри американского консервативного дискурса. Влияние организаций вроде «Международного христианского посольства Иерусалима» и телевизионного евангелизма значительно подпитывали и расширяли произраильскую ориентацию американских правых.

Политические связи Джорджа Буша младшего с христианскими правыми были стратегически использованы для обеспечения поддержки политики военного вмешательства на Ближнем Востоке. Эта стратегия привлекала христианских сионистов, которые верят в исполнение библейского пророчества — крестовый поход против того, что они воспринимали как «Вавилон», представленный Ираком, а в перспективе и Ираном.

Администрация Буша в сотрудничестве с христианскими правыми, включая такие значимые организации, как Южная баптистская конвенция, и влиятельные фигуры вроде пастора Джона Хейджи, эффективно мобилизовала поддержку войны в Ираке. Этот альянс предъявлял войну не просто как политический маневр, а как исполнение божественного мандата — тот заветный момент, где пересекаются религиозные чаяния народа и возможности внешней политики страны.

Кроме того, радикальными изменениями в американской внешней политике при администрации Буша руководили такие идеологи неоконсервативного толка, как Пол Вулфовиц, Эллиот Абрамс, Ричард Перл и Даг Фейт. Их программа была направлена на полную перестройку политического ландшафта Ближнего Востока, способствуя смене режимов в Ираке, Сирии и Иране, чтобы установить гегемонию США. Подход администрации Буша к израильско-палестинскому конфликту был симптоматично отмечен резким отходом от усилий по достижению мира. Политика, принятая в этот период, позволила Израилю расширить свои поселения и ужесточить контроль над палестинскими территориями, фактически затормозив мирный процесс и усилив напряженность в регионе.

Христианский сионизм основан на убеждении, что Израиль играет решающую роль в сценарии Конца времен. Поэтому это движение солидарно с наиболее реакционной политикой Израиля.

В основе христианского сионизма лежит отличительная эсхатологическая перспектива, предвосхищающая конец времен, в котором Израиль играет центральную роль в реализации библейского пророчества. Это включает второе пришествие Иисуса Христа, предшествуемое катаклизмическими событиями и битвой при Армагеддоне. Для евангелических сионистов такие конфликты — не просто геополитические споры, а божественный сценарий, в котором война служит прелюдией к окончательной победе добра над злом и установлению тысячелетнего мира под властью Христа. Эти апокалиптические ожидания в существенной степени питают рвение многих американских правых горячо и преданно поддерживать Израиль.

«Самая кровавая битва»

В середине октября 2023 года 90 видных пасторов и других лидеров опубликовали «Заявление евангелистов в поддержку Израиля». Ссылаясь на традиции «справедливой войны», они подтвердили «право и обязанность Израиля защищать себя от дальнейшего нападения».

В сценарии Конца времен, по версии крайних христианских сионистов, война — это не то, чего следует избегать, а нечто неизбежное, угодное Богу и долгожданное.

«Христианский сионизм относится к движению среди христиан, в основном харизматов и евангелистов, чья интерпретация Библии предписывает им политическую поддержку не просто современного государства Израиль, но его экспансионистской версии. Это движение считает, что весь Иерусалим, особенно Храмовая гора, где они ожидают увидеть восстановление Храма, сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты по праву принадлежат Израилю: библейское дарование земли, которое не просто исполняет священное обещание еврейскому народу, но является краеугольным камнем христианских пророчеств и знаком того, что Конец времен близок. Другими словами, они заявляют о религиозном авторитете в формулировании бескомпромиссной позиции в отношении разделения земель с палестинским народом», — пишет политический исследователь Стивен Гардинер.

При этом трагедия палестинцев и евреев — нечто вроде побочного ущерба. Христианские сионисты видят в этих событиях ту последнюю войну, которая положит конец всем войнам и в результате которой христианский мир победит зло. Неверующие, в том числе евреи и мусульмане, не переживут эти события, считают христианские сионисты.

Джон Хейджи, скандально известный техасский телепроповедник и основатель христианско-сионистской группы «Христиане, объединенные за Израиль», уже давно является одним из самых заметных и влиятельных сторонников этой идеологии. 15 октября Хейджи выступил с проповедью в мегацеркви Free Chapel в Гейнсвилле, штат Джорджия. Выступая перед карикатурной фреской, на которой якобы изображены события из Книги Откровения, Хейджи утверждал, что эпическая битва в Армагеддоне — или на горе Меггидо в Израиле — будет «самой кровавой битвой, когда-либо зафиксированной в истории мира». После этого, по его словам, «наступит 1000 лет идеального мира, никаких президентских выборов, никаких фальшивых новостей, никакой ерунды». Вместо этого будет «один царь и один лидер, Иисус Христос. Один закон, и это будет его закон». Вслед за увещеваниями Хейджи, Trinity Broadcasting Network, крупный центр христианского сионистского телевангелизма, выпустил в эфир несколько программ, в которых война рассматривалась как часть пророчества о последних временах.

Христианские сионисты утверждают, что в Книге Бытия сказано, что Бог благословит тех, кто благословит Израиль, и проклянет тех, кто проклянет его. Они настаивают на том, что если Америка как страна не «благословит» Израиль (то есть не окажет его правительству безоговорочную поддержку), то Бог проклянет Америку. В своей недавней проповеди Хейджи обвинил президента Байдена в «предательстве» и призвал свою аудиторию «голосовать за того, кто хотя бы любит Америку» и обвинив администрацию Байдена «в их коррумпированном предательстве Америки и американского народа».

Для христианских сионистов неуклонный сдвиг израильского правительства вправо в результате длительного нахождения у власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху — позитивное развитие событий. В этой интерпретации дальнейший контроль поселенцев над оккупированным Западным берегом, который они называют библейскими именами Иудея и Самария, является исполнением Божьего плана по возвращению евреев в Израиль — одного из пророчеств, кульминацией которых считается Второе пришествие.

Когда Трамп перенес посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, он сам признал, что большинство американцев, включая американцев еврейского происхождения, выступали против этого решения. Но Трамп сделал этот шаг ради своих сторонников-евангелистов, которые были в восторге. Пастор Хейджи заявил, что помог убедить Трампа, сказав ему на ужине в Белом доме, что Иисус вернется в Иерусалим, чтобы «установить Свой трон на Храмовой горе, где Он будет сидеть и править в течение тысячи лет совершенного мира». Телевангелист, который назвал день переноса посольства «не чем иным, как божественным чудом», произнес благословение на церемонии посвящения.

Поколенческий сдвиг

К счастью, есть некоторые свидетельства того, что молодые поколения евангелистов все менее увлечены ролью Израиля в сценарии последних времен, чем поколение бэби-бумеров. Последние опросы показывают резкое снижение поддержки сионизма среди молодых представителей деноминации.

Исследователи Мотти Инбари и Кирилл Бумин обнаружили, что в период с 2018 по 2021 год уровень поддержки Израиля среди евангелистов в возрасте 18-29 лет упал с 69% до 33,6% . В то же время в 2021 году 24,3% молодых евангелистов заявили, что поддерживают палестинцев, по сравнению с 5% тремя годами ранее. При этом растет и отстраненность — почти половина (42,4%) молодых американских евангелистов в возрасте до 30 лет заявили в 2021 году, что они не поддерживают ни Израиль, ни палестинцев — по сравнению с 25% в 2018 году.

Инбари считает, что сегодняшняя христианская молодежь не разделяют те же страсть и энтузиазм в израильском вопросе, что старшие поколения, из-за разницы информационной среды.

«Если старшие поколения были свидетелями борьбы Израиля за существование в условиях враждебности на Ближнем Востоке, то для молодого поколения Израиль предстает как агрессор, а палестинцы — как жертвы», — заключил исследователь.

Однако пока христиане-сионисты, погруженные в эсхатологический миф об Израиле, составляют важнейшую часть республиканского электората, один из самых кровавых конфликтов в мире представляется все более трудноразрешимым.