В восточной части Сирии во вторник произошла серия авиаударов, в результате которых погибли более десятка человек, среди которых был сотрудник Всемирной организации здравоохранения и по меньшей мере один офицер Революционной гвардии Ирана.

Согласно ряду сообщений, авиаудары были нанесены по спорной территории на северо-востоке Сирии. Всемирная организация здравоохранения сообщила о гибели Имада Шехаба, 42-летнего инженера, работавшего над вопросами водоснабжения, санитации и гигиены в этом бедном регионе от имени ООН с 2022 года.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека не указал, кто стоял за авиаударами, но сообщила о смерти «советника Революционной гвардии Ирана, его двух иранских охранников, двух сирийских бойцов» и пяти других членов иранских военизированных формирований. По данным центра, авиаудары были направлены на виллу, использовавшуюся в качестве «центра связи» иранскими группами. В результате удара здание было разрушено, а его сирийский владелец — гражданское лицо — также погиб.

Сирийские государственные СМИ утверждали, что «силы американской оккупации» нанесли авиаудары утром во вторник по городам, деревням и военным объектам в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибли 13 военнослужащих и один гражданский, а также были ранены 19 военнослужащих и 13 гражданских лиц. Иранское государственное информационное агентство ИРНА также сообщило об атаке и заявило о гибели члена сил «Кудс», внешнеполитического подразделения иранской Революционной гвардии.

Официальный представитель Минобороны США сообщил журналистам, что «США не проводили никаких авиаударов вечером вчера».