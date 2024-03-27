Приднестровье не намерено обращаться к властям России с просьбой о включении региона в состав РФ, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. Ранее СМИ допустили такой сценарий, отмечая, что власти региона планируют обнародовать обращение к президенту РФ Владимиру Путину на съезде депутатов всех уровней.

Съезд проходил впервые с 90-х годов, чем и было вызвано повышенное внимание к этому событию.

По словам Игнатьева, разговоры о присоединении к России — это «кампания по очернению или дезинформации». «Она была направлена на то, чтобы сорвать проведение съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля», — подчеркнул министр. При этом, по его словам, главной целью съезда депутатов было привлечь внимание соседних стран к обострению отношений с Молдовой.

Приднестровье в одностороннем порядке провозгласило независимость от Молдовы в 1993 году, однако ни одна страна мира не признала его в качестве самостоятельного образования. Республика ведет пророссийскую политику и пользуется финансовой поддержкой Москвы.

По итогам съезда 28 февраля депутаты Приднестровья рекомендовали правительству обратиться за помощью к международному сообществу, в том числе к России. Москва наряду с ОБСЕ и Киевом участвует в переговорном формате «5+2» (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

«Мы настаиваем на том, чтобы РФ проявляла политико-дипломатические подходы, направленные на то, чтобы не допустить разрушения переговорного процесса, который сегодня находится в стадии деградации, как известно, не допустить усиления мер давления на Приднестровье», — пояснил глава МИД непризнанной республики.

Власти Приднестровья по итогам съезда попросили власти РФ о дипломатической поддержке. Этот запрос был вызван мерами со стороны Кишинева: в феврале Молдова начала экономическую блокаду и запретила транзит товаров через территорию Приднестровья. Это фактически обрушило экономику региона. Депутаты непризнанного образования также обратились к генсеку ООН, СНГ, Европарламенту с просьбой повлиять на Кишинев и не допустить дальнейшую эскалацию конфликта.