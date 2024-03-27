Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками платежей за нефть и топливо до нескольких месяцев, поскольку банки в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах все больше опасаются вторичных санкций США. Об этом Reuters сообщили восемь источников, знакомых с вопросом.

Эта ситуация возникла из-за усиленной осторожности со стороны банков Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран в отношении потенциальных вторичных санкций, введенных США. Эти задержки препятствуют поступлению доходов в казну Кремля, что соответствует цели западных санкций ограничить финансовые ресурсы РФ во время конфликта с Украиной.

Несколько банковских учреждений в Китае и ОАЭ недавно ужесточили процедуры соблюдения санкций. Это иногда приводит к задержке или отказу в переводах средств в Россию. Во избежание вторичных санкций банки теперь часто требуют письменных гарантий, что никакие лица или организации, включенные в санкционный список США, не связаны с данной транзакцией или не получают от нее выгоды.

По сообщениям, банки ОАЭ, включая First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank, приостановили действие счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Другие банки региона, а также некоторые китайские учреждения, по-прежнему обрабатывают платежи, связанные с Россией, но с увеличенным временем обработки, которое может составлять недели или месяцы.

Кремль накануне признал наличие проблем с платежами, а также обвинил Запад в «беспрецендентном давлении», которое Запад оказывает на Китай путем санкций. Он добавил, что эти действия не повлияют на «продолжение развития наших торговых и экономических отношений».