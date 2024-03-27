Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган обратился к сторонникам на митинге в Батмане.

Поздравив собравшихся с Рамаданом, президент Эрдоган в очередной раз поддержал Палестину и осудил действия Израиля, описав их как «массовые убийства палестинского народа террористическим государством Израиль».

Президент подчеркнул стойкость и храбрость народа Палестины, который «уже в течение 173 дней» демонстрирует непоколебимую волю к сопротивлению.

Глава государства указал на недавнее решение Совета Безопасности ООН о неотложном прекращении огня и призвал усилить давление на Израиль, «избалованное и не признающее закон дитя Запада», чтобы он подчинился этому решению.

«Мы положительно воспринимаем это решение и как Турция сделаем все от нас зависящее для его выполнения», — заявил Эрдоган.

В дополнение к международным вопросам президент Эрдоган поднял внутренние вопросы безопасности и развития, утверждая, что Турция продолжает двигаться вперед, несмотря на окружающие ее конфликты и угрозы.

Он выразил уверенность в улучшении общественного благополучия и безопасности в регионе благодаря борьбе с сепаратистскими террористическими организациями, что способствует притоку инвестиций и развитию туризма.

«Присутствие сепаратистской организации на наших территориях приближается к концу», — заявил президент, подчеркнув значительное снижение угрозы из Сирии. Глава государства вновь повторил обещание обеспечить безопасность границы с Ираком к лету.