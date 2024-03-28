Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против шести граждан и двух организаций Северной Кореи. По данным ведомства, попавшие в черный список компании способствуют финансовым операциям Пхеньяна по закупке вооружений и нарушают санкции.

Санкции Совбеза ООН прямо запрещают любую продажу оружия и нефтепродуктов КНДР. По сообщению Минфина США, последний пакет мер направлен против агентов северокорейских банков, а также компаний, которые нанимают северокорейских IT-специалистов за границей.

Одна из организаций, попавших под санкции, — владивостокская компания с ограниченной ответственностью «Алис». Также в список попала компания по недвижимости Pioneer Bencont Star из ОАЭ. Обе фирмы подчиняются IT-компании Chinyong. Минфин США утверждает, что фирма управляет десятками северокорейских IT-специалистов, незаконно работающих в России и Лаосе.

Под санкции также попал О Ин Чун, представитель банка Korea Daesong в России. Вашингтон считает, что банком управляет северокорейское ведомство № 39. Оно занимается незаконной экономической деятельностью, управляет «фондами для подкупа» и приносит доход режиму, утверждают власти США.

Остальные попавшие под санкции — сотрудники банка «Кумган» в Китае, а также банка «Чинмен» в России и ОАЭ. «Эти лица, действующие в основном через сети, расположенные в России и Китае, организуют схемы, создают подставные или фиктивные компании и управляют тайными банковскими счетами для перемещения и маскировки незаконных средств, уклонения от санкций и финансирования незаконных программ КНДР по оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам», — говорится в заявлении американского ведомства.

Южная Корея также ввела санкции против четырех граждан и двух организаций из списка Минфина США. Новые санкции были введены на фоне американских утверждений, что Северная Корея могла обойти резолюцию Совбеза ООН и получить нефть и нефтепродукты из РФ в обмен на оружие.

Сеул и Вашингтон 26 марта создали новую рабочую группу, чтобы противодействовать контрабанде нефти в Северную Корею. Цель группы — «помешать Северной Корее получать доходы для финансирования своих незаконных программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет с помощью кибертехнологий», — уточнили в Госдепартаменте США.

По оценкам группы экспертов ООН, Пхеньян финансирует до 40% своей программы по созданию оружия массового уничтожения с помощью «незаконных киберсредств».