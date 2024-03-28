Оппозиционная коалиция Венесуэлы смогла зарегистрировать своего кандидата в президенты. Выборы ожидаются в июле.

Единая демократическая платформа (PUD) заявила, что ей удалось зарегистрировать бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса после продления срока регистрации.

PUD заявила, что Гонсалес является ее «временным» кандидатом, предполагая, что он может быть заменен до выборов.

Изначально PUD поддерживала Марию Корину Мачадо в качестве своего кандидата и потенциального соперника Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Мария Корина Мачадо победила на праймериз оппозиции в октябре, набрав более 90% голосов, и сумела объединить разрозненные оппозиционные группы.

Но с тех пор Верховный суд, в состав которого входят сторонники правительства, запретил ей баллотироваться на государственные должности. Президент Мадуро сталкивается с международной критикой из-за этой ситуации и требованиями снять запрет с Мачадо.

В пятницу оппозиционная коалиция выбрала Корину Йорис в качестве замены Мачадо. Корина Йорис — 80-летний академик, практически неизвестная даже в оппозиционных кругах. Однако когда пришел срок регистрации, как сообщают участники коалиции, опубликовавшие соответствующие видеодоказательства, на сайте избирательного совета начались технические сбои, которые не позволили зарегистрировать кандидатку.

Однако лишь одна из партий коалиции получила отсрочку и смогла войти в систему, чтобы зарегистрировать дипломата Гонсалеса.

Общее число кандидатов на пост президента Венесуэлы, таким образом, достигает 13. Некоторые из них считаются связанным с действующей властью и не рассматриваются как серьезные соперники президента Мадуро.