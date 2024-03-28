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Убытки западных компаний от ухода из России
Иностранные компании понесли убытки более 107 млрд долларов после вторжения России в Украину
Убытки западных компаний от ухода из России
«Вкусно — и точка» — российская сеть ресторанов быстрого питания, созданная на базе сети McDonald's / Фото: Reuters / Others
28 марта 2024 г.

С начала вторжения России в Украину в 2022 году корпоративный отток из России привел к списаниям и потерям доходов иностранных компаний на сумму свыше 107 млрд долларов. Это следует из анализа Reuters.

Объем убытков увеличился на треть с последнего подсчета в августе прошлого года. Это отражает масштаб финансовых потерь для бизнеса от действий Москвы и подчеркивает резкое уменьшение западного влияния в экономике России.

«Поскольку вторжение России продолжается, а военная помощь Запада сокращается, точечные западные санкции усиливаются. Компании, все еще стремящиеся выйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены нести большие списания и убытки», — сказал Иэн Мэсси из консалтинговой компании в области управления рисками S-RM.

Примерно 1000 компаний уже покинули Россию, однако сотни, включая Auchan и Benetton, продолжают работать или приостановили свою деятельность в стране.

Западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России, что вызвало обещание Москвы ответить на любые попытки ЕС перераспределить заработанные на замороженных активах средства. Ранее РФ назвала действия Евросоюза «бандитизмом».

«Нет западных активов в России, которые можно было бы считать защищенными или обособленными, пока Кремль продолжает вести войну», — добавил Мэсси, подчеркнув риск для западных инвестиций в условиях продолжающегося конфликта.

Согласно РИА Новости, Запад может потерять активы на сумму минимум 288 млрд долларов, если Россия решится на ответные меры.

Однако такие действия Москвы нанесут урон не только западным, но и российским экономическим интересам, особенно в сфере высоких технологий, отметил юрист Джереми Цукер. Он отметил значительный ущерб для экономики России от потери значимых технологий и вероятного нежелания иностранных компаний возвращаться даже после окончания враждебностей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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