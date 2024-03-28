ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан встретился с конгрессменами США
Глава МИД Турции провел переговоры с председателем и членами Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США в Анкаре
Хакан Фидан встретился с конгрессменами США
Хакан Фидан на встрече с конгрессменами США / Фото: МИД Турции / Others
28 марта 2024 г.

В столице Турции Анкаре состоялась встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и высокопоставленными членами Конгресса США.

Переговоры прошли с участием председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майка Роджерса, старшего члена комитета Адама Смита, а также других членов делегации.

О встрече стало известно благодаря сообщению, опубликованному на странице МИД Турции в соцсети X.

«Министр Фидан в Анкаре встретился с председателем Роджерсом, Смитом и сопровождающими их членами Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США», — гласит сообщение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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