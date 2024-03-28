В столице Турции Анкаре состоялась встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и высокопоставленными членами Конгресса США.

Переговоры прошли с участием председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майка Роджерса, старшего члена комитета Адама Смита, а также других членов делегации.

О встрече стало известно благодаря сообщению, опубликованному на странице МИД Турции в соцсети X.

«Министр Фидан в Анкаре встретился с председателем Роджерсом, Смитом и сопровождающими их членами Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США», — гласит сообщение.