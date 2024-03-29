В рамках укрепления двусторонних отношений между США и Турцией делегация Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США прибыла в Турцию. Визит нацелен на обсуждение широкого спектра тем, включая сотрудничество в области борьбы с терроризмом, вопросы поставок и модернизации F-16, а также поддержку США террористической организации PKK.

Делегация, в состав которой входят четыре члена Палаты представителей, встретится с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и директором Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагимом Калыном. Стороны обсудят важные вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений, но и международной безопасности, включая ситуацию в Украине и Газе, а также борьбу с террористическими группировками ДАЕШ и PKK.

Особое внимание в ходе встреч будет уделено национальной безопасности. Турция выступает против создания террористического коридора на своих границах и каждый раз подчеркивает значимость данной темы. Министр иностранных дел Хакан Фидан и председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Майк Роджерс уже провели предварительные обсуждения.

По словам представителя Министерства национальной обороны Турции, визит американской делегации является важной возможностью для дальнейшего развития отношений между двумя странами и обсуждения чувствительных для Турции вопросов на высоком уровне.