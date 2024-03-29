Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мировое сообщество должно принять факт: наступила новая эры войны. По словам политика, Европа столкнулась с самым серьезным кризисом с 1945 года.

«Мы живем в самое критическое время со времен окончания Второй мировой войны. Следующие два года решат все», — сказал Туск в интервью польской Gazeta Wyborcza. «Я не хочу никого пугать, но война больше не считается делом прошлого. Она реальна и фактически началась более двух лет назад. Что сейчас беспокоит больше всего, так это то, что возможен буквально любой сценарий», — предупредил премьер.

«Я понимаю, что это прозвучит разрушительно, особенно для молодого поколения, но мы должны мысленно подготовиться к наступлению новой эры. Эры перед войной. Я не преувеличиваю‎»‎, — отметил политик.

Он подчеркнул, что главная задача ЕС и Польши в частности — в том, чтобы защитить Украину от российского вторжения, а также сохранить независимость Украины. При этом, по его оценке, сейчас положение Киева еще тяжелее, чем два года назад, в самом начале российского вторжения.

Премьер уточнил: Европе нужен сильный союз с США, но вместе с тем ЕС не должен во всем полагаться только на Вашингтон. Евросоюзу следует быть самодостаточным в вопросах обороны. При этом важно развивать связи с Америкой, независимо от того, кто станет следующим президентом США, призвал Туск.

Говоря о спорах с украинским руководством из-за протестов фермеров на границе и неоднократных эмбарго на ввоз украинского зерна в Польшу, премьер отметил: «Я, вероятно, самый проукраинский политик в Европе, но я несу ответственность перед своими гражданами. Как премьер-министр Польши, я отвечаю за защиту основных интересов страны». «Мы [поляки] хотим помочь Украине настолько, насколько можем. Но на последнем саммите Евросовета я отметил, что идею свободной торговли с Украиной необходимо переделать. Я хочу справедливого соглашения с Украиной по этому вопросу», — подчеркнул премьер.

27 марта на встрече в Брюсселе министры сельского хозяйства ЕС договорились продлить режим беспошлинной торговли с Украиной. Из списка, однако, по требованию Польши и Франции исключили пшеницу и ячмень.