Палестинские банки могут быть отрезаны от израильской банковской системы со следующей недели, сообщает израильская газета Haaretz. Это последует за решением министра финансов Израиля прекратить операции между двумя финансовыми институтами.

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху есть два дня, чтобы созвать заседание кабинета министров для обсуждения отмены планов министра финансов Бецалеля Смотрича по изоляции палестинских банков от израильской и международной банковской системы.

Палестинская экономика основана на израильской валюте, шекеле, что делает ее зависимой от связей с Израилем. Финансовые сделки палестинцев с остальным миром должны проходить через израильские банки.

Ранее в этом месяце ультраправый министр Смотрич пригрозил парализовать экономику Палестинской автономии в ответ на введение США санкций против четырех экстремистских поселенцев Западного берега, обвиненных в насилии над палестинцами. Израильские банки прислушались к санкциям, несмотря на призывы Смотрича не выполнять их.

Два израильских банка, Israel Discount Bank и Bank Hapoalim, в настоящее время поддерживают связи палестинских банков с банковской системой в Израиле и во всем мире. Чтобы защитить их от судебных исков, связанных с Палестинской автономией за передачу средств группам, которые Израиль рассматривает как «террористические», израильское правительство ежегодно выдавало освобождение от ответственности для этих двух банков, подписанное министром финансов. Теперь Смотрич отказывается продлевать это соглашение, которое действовало на протяжении многих лет. Тогда израильские банки окажутся под угрозой судебных исков и, как ожидается, разорвут связи с палестинскими банками.

Последствия изоляции Палестинской автономии от финансового мира и израильской экономики значительно парализуют палестинскую экономику. По данным Haaretz, любая израильская компания, имеющая деловые отношения с Палестинской автономией, больше не сможет размещать палестинские чеки или получать платежи из палестинских банков. Палестинские рабочие, которые должны получать зарплату только на банковский депозит в соответствии с соглашением между палестинскими и израильскими властями, не смогут больше получать зарплату в Израиле, если только она не выдается наличными.