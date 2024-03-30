*** 16:28

Происшествие с захватом заложников в ночном клубе на востоке Нидерландов в субботу завершилось мирно. После нескольких часов оцепления подозреваемый был арестован — мужчина в маске-балаклаве вышел из здания и сдался полиции.

«Последний заложник только что был освобожден. Один человек арестован», - говорится в заявлении полиции. «На данный момент мы не можем сообщать никакую другую информацию».

Несколько человек, включая сотрудников, были взяты в заложники в клубе Café Petticoat в нидерландском городе Эде рано утром в субботу. Мотив преступления остается неясным.

*** 15:22

В субботу полиция Нидерландов оцепила площадь в центре города Эде и эвакуировала около 150 близлежащих домов. Полицейские сообщили, что несколько человек удерживаются в заложниках в одном из зданий.

Представитель полиции Симен Клок сообщил агентству AP, что люди находятся в заложниках, но отказался сообщать подробности инцидента, в том числе и количество человек в нем участвующих. Заложники находились в Café Petticoat, популярном баре и ночном клубе в Эде, сообщает AP.

Позже полиция объявила об освобождении 3 заложников в заявлении на медиаплатформе X. Они не уточнили, остаются ли в клубе еще заложники, но сообщили, что «ситуация еще не исчерпана».

У популярного клуба скопились хорошо вооруженные полицейские и специальные группы задержания, некоторые из которых были в масках.

На видео с места событий видно, как три человека выходят из клуба с поднятыми вверх руками после освобождения. Полиция заявила на X, что «на данный момент нет никаких признаков террористического мотива».

На кадрах с места происшествия в Эде, сельском рыночном городе в 85 км к юго-востоку от Амстердама, видно, что полиция и пожарные находятся на улицах в оцеплении.

Муниципалитет заявил, что все магазины в центре Эде останутся закрытыми, пока ситуация не изменится. Движение поездов на городской вокзал и обратно также было приостановлено.