Голосование на муниципальных выборах в Турции подошло к концу. На закрытых участках начался подсчет бюллетеней.

*** 16:10

В 32 восточных провинциях Турции голосование на муниципальных выборах окончено, в остальной части страны избирательный процесс продолжается

Голосование в 32 восточных провинциях Турции подошло к концу. Согласно решению Высшей избирательной комиссии Турции, в 32 провинциях голосование проходило с 07:00 до 16:00. На закрытых участках начался подсчет голосов.

В остальных регионах страны избиратели продолжают приходить на участки, некоторые в необычных нарядах. Ранее житель Аданы пришел голосовать в костюме короля, а в Дюздже избиратель появился в образе астронавта.

Напомним, 31 марта в Турции проходят выборы глав муниципалитетов, по результатам которых будут определены представители местной власти на следующие пять лет.

На 206 845 избирательных участках свои голоса отдадут 61 441 882 избирателя. В выборах участвуют 34 политические партии.

В день голосования в стране действуют особые меры: продажа алкогольных напитков запрещена с 06:00 до 24:00, развлекательные центры закрыты. Турецкие СМИ воздерживаются от публикации любых новостей, прогнозов или комментариев, связанных с ходом голосования, до официального закрытия участков.

*** 16:00

Кандидат от AK Parti Мурат Курум на пост мэра Стамбула и его соперник из CHP Экрем Имамоглу проголосовали на местных выборах Турции

Кандидат в мэры Стамбула от Партии справедливости и развития (AK Parti) Мурат Курум сегодня проголосовал в районе Кагытхане, выразив надежду на предстоящий демократический праздник.

«Я призываю всех наших граждан проголосовать и защитить свои голоса. 31 марта взойдет солнце. Надеюсь, сегодня мы вместе с жителями Стамбула отпразднуем ранний праздник», – сказал Курум.

Прибыв в школу Имедже в Кагытхане вместе с семьей, Курум был тепло встречен собравшимися и сделал несколько фотографий с гражданами. После голосования он выразил надежду на благо для страны и народа, заявив, что выборы станут важным шагом для будущего детей и решения проблем города, таких как угроза землетрясения и пробки.

Курум также выразил благодарность всем, кто поддерживал кампанию, включая президента Турции, лидеров Партии националистического движения и Великого единства, а особенно – народу за их поддержку. «Сегодня вечером мы вместе осуществим их мечту», – заключил он.

Тем временем действующий мэр Стамбула из Республиканской народной партии Экрем Имамоглу проголосовал в стамбульском районе Бейликдюзю.

«Я надеюсь, что мы примем результат выборов 16 млн наших граждан. Конечно, если мы получим полномочия, мы надеемся продолжить служение нашему городу наилучшим образом в течение следующих 5 лет», — заявил Имамоглу после того, как отдал свой голос.

Имамоглу рассказал, что будет следить за развитием событий, связанных с выборами, в штаб-квартире своей партии и понадеялся на благоприятный исход выборов.