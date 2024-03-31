В субботу вечером Тель-Авив стал эпицентром масштабных протестов против действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На фоне продолжающейся военной операции в Газе десятки тысяч граждан собрались перед зданием штаб-квартиры израильской армии, высказывая свое недовольство руководством страны.

В протестах приняли участие около 20 семей заложников, настаивающих на отставке Нетаньяху. Они обвиняют израильского премьера в отсутствии желания достичь результата на переговорах с ХАМАС.

Демонстранты считают, что из-за политических мотивов израильский премьер не предпринимает достаточных усилий для достижения сделки с ХАМАС.

Как сообщает портал Axios, Нетаньяху отклонил просьбы главы «Моссада» и других израильских переговорщиков предоставить им большей свободы действий, чтобы они могли договориться о сделке с ХАМАС.

Несколько членов израильского военного кабинета также настаивали на том, чтобы Нетаньяху проявил больше гибкости. Но израильский премьер обвинил их в мягкотелости и незнании, как вести переговоры с палестинским движением.

В то время как Израиль переживает один из самых сложных периодов в своей истории, внутренняя политика Нетаньяху вызывает все большее недовольство среди граждан. Протесты, которые многие политические наблюдатели предсказывали еще месяцами ранее, теперь могут сигнализировать о критическом моменте для израильского общества.

Напряженность также обострилась из-за раскола по вопросу призыва на военную службу ультраортодоксальных евреев. Ранее Нетаньяху заявил, что не откажется от законопроекта, который предоставляет ультраортодоксальным евреям освобождение от призыва в израильскую армию.

Против освобождения от воинской повинности для ультраортодоксальных евреев выступили министр обороны Йоав Галант, министр военного кабинета Бени Ганц и Центральный банк Израиля. Регулятор посчитал, что дальнейший отказ от службы со стороны ультраортодоксов нанесет ущерб для экономики Израиля.

Газета The New York Times сообщала, что в случае отмены привилегии ультраортодоксы грозят выйти из правящей коалиции. Если же изменений не произойдет, коалицию могут покинуть светские депутаты. В случае распада коалиции в Израиле должны будут пройдут новые выборы, на которых, согласно опросам, Нетаньяху не светят шансы остаться во главе правительства.