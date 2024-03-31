В воскресенье вечером Министерство иностранных дел России выпустило официальное заявление, где потребовало от украинских властей задержать и экстрадировать лиц, обвиняемых Россией в совершении террористических актов.

В заявлении отмечается, что Россия опирается на международные соглашения в области борьбы с терроризмом и угрожает Украине «международно-правовой ответственностью».

Кроме того, Москва выдвинула требование о задержании руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка, обвиняемого в организации взрыва Крымского моста в октябре 2022 года и участии в подготовке других терактов на территории РФ.

В тексте заявления упоминается об атаке на здание «Крокус Сити Холл» в Москве, произошедшей 22 марта, в результате которой погибло 144 человека.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ДАЕШ, однако российские власти видят в нападении причастность Украины. МИД РФ подчеркивает, что это «не первая террористическая атака» против России, упоминая также другие инциденты, включая убийства и покушения на известных лиц.

«Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — утверждает российский МИД, упоминая убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, ранении Захара Прилепина и гибели его водителя Александра Шубина.

Пресс-служба Службы безопасности Украины выразила свое возмущение по поводу заявления МИД России о терроризме, назвав его особенно циничным на фоне годовщины освобождения Бучи. В официальном комментарии, предоставленном «Украинской правде», представители СБУ указали на противоречие между попытками России апеллировать к международному праву и тем фактом, что Владимир Путин был объявлен в международный розыск, в том числе за похищение украинских детей.

Украинские официальные лица и ранее решительно отвергали обвинения в причастности к нападению на «Крокус», а западные страны предостерегали Россию от попыток возлагать ответственность за это на Украину, указывая на отсутствие убедительных доказательств.

По утверждениям руководителя СБУ Украины, за атаками на Крымский мост, который связывает Россию с аннексированным Крымом, стоят украинские спецслужбы. При этом Украина рассматривает мост как легитимную военную цель.

В отношении покушений на известных личностей в России украинская сторона высказывалась не прямо, подчеркивая, что фигуры, активно поддерживающие военные действия, могут считаться законными целями.