Сила турецкой демократии была продемонстрирована на местных выборах

Распространяемая западными СМИ дезинформация о нечестности турецких выборов была опровергнута 31 марта на воскресных выборах, поскольку оппозиция вышла вперед в крупных городах.

2024 год был назван годом выборов по всему миру, и Турция только что завершила местные муниципальные выборы в 81 провинции страны - результат сам по себе является свидетельством приверженности страны проведению свободных и честных выборов, говорят аналитики.

Оппозиционная Республиканская народная партия (CHP), по-видимому, получила электоральные преимущества, одержав победу в 15 из 30 крупных мегаполисов, включая Стамбул, Анкару и Измир. Эти выборы стали третьими по значимости в стране. Множество экспертов полагают, что они позволяют политическим партиям оценить общественное мнение, но не вносят изменений в существующую политическую конфигурацию страны.

По словам стамбульского политического аналитика Онура Эрима, выборы в целом являются праздником для турок, поскольку этот процесс стал чрезвычайно безопасным по сравнению с десятилетиями до прихода к власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Вы больше не чувствуете давления голосовать за ту или иную партию. Было время, когда террористическая организация PKK [в некоторых провинциях] диктовала исход выборов 15-20 лет назад. Этого больше не происходит», — заявил Эрим TRT World.

Предварительные итоги выборов, демонстрирующие преимущество CHP в крупных городах, несмотря на лидерство Партии справедливости и развития (AK Parti) в 366 районах, опровергают нарративы, западных СМИ о том, что турецкие выборы потеряли свою легитимность под управлением Эрдогана. На момент написания статьи CHP отстает от AKP с 333 районами.

Турция — это динамичная демократия

«Эти выборы доказали неправоту специалистов, которые обычно критикуют Турцию, называя ее авторитарной. Основное сообщение, отправленное международному сообществу сегодня, заключается в том, что Турция — это живая демократия. Явка избирателей в 70 процентов огромна. В Европе явка на местных выборах не превышает 30 процентов», — говорит Тарек Черкауи, региональный аналитик и руководитель Исследовательского центра TRT World.

«Во-вторых, все будет как обычно. Президент на месте. У него есть видение для страны. Его видение «Века Турции» по-прежнему актуально». С начала 2000-х годов Эрдоган и его Партия справедливости и развития одерживали победу на одних выборах за другими, завоевывая районы, города и провинции. Это происходило на фоне наследия Эрдогана как трудолюбивого руководителя, преобразившего Стамбул, когда впервые прославился в качестве мэра города в 1994 году.

В феврале 2023 года, после разрушительного землетрясения в Турции, критики поспешили усомниться в популярности Эрдогана. Многие западные СМИ высказали мнение, что наследие AK Parti будет погребена под руинами. Но три месяца спустя Эрдоган доказал неправоту соперников, одержав победу.

Перед муниципальными выборами 31 марта критики Эрдогана вновь продвигали версию, что CHP и другим оппозиционным партиям якобы было отказано в праве сплотить своих сторонников.

AK Parti и ее союзники будут контролировать парламент до 2028 года, когда ожидаются следующие всеобщие выборы.

На национальном уровне Турция столкнулась с многочисленными проблемами, в основном возникающими из-за кризиса в сфере безопасности и дипломатии, разворачивающегося в регионе.

Пандемия Covid-19 сильно ударила по миру. Но особенное испытание пережили такие страны, как Турция, которая ежегодно принимает миллионы туристов. После пандемии в турецкой экономике был зафиксирован рост ВВП на 4,5% в 2023 году и на 5,5% годом ранее.

И это несмотря на глобальные последствия войны России против Украины, которая привела к росту цен на продовольствие и энергоносители. Турция является импортером энергоносителей, и большая часть трат ее валютных резервов приходится на платежи за импорт газа и нефти.

Высокая явка

Для голосования было зарегистрировано более 61 млн человек, явка избирателей составила 76,6%. Своих кандидатов выставили около 34 политических партий. Органы власти открыли более 206 000 избирательных участков по всей стране, а десятки тысяч сотрудников службы безопасности были задействованы для предотвращения неприятных инцидентов. За места в муниципалитетах и провинциях боролись более 12 000 кандидатов.

Местные органы власти в Турции несут ответственность за широкий спектр социальных услуг, включая образование и здравоохранение. Для любой политической силы непросто оправдать ожидания народа. Но ключевые вопросы политики, включая управление экономикой и международные отношения, по-прежнему остаются за центральным правительством, которое Эрдоган возглавляет в качестве президента.

«Предпочтения избирателей не меняются за год. Турецкий народ уверенно избрал Эрдогана президентом. Я не думаю, что большинство вообще задумывалось о смене Эрдогана», — говорит турецкий аналитик Эрим.

Эрим добавил, что Эрдоган — «один из величайших политиков нашего времени», обладающий способностью к самоанализу. «Он будет обдумывать, почему это происходит. Почему общественность передает ему это сообщение. А завтра он начнет действовать».