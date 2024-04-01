Израильская армия покинула территорию больницы «Аль-Шифа» и прилегающие к ней районы к западу от города Газа в понедельник. После себя они оставили десятки жертв и обширные разрушения в больнице и окрестностях. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Армия полностью покинула территорию больницы и прилегающие к ней районы. Как сообщают очевидцы, израильские войска направились к югу от квартала Тель аль-Хава, к юго-западу от города Газа.

Израильские войска сожгли все здания больницы — корпуса специализированной хирургии, скорой помощи, почечного и родильного отделений, амбулаторной клиники и холодильники морга.

По данным палестинских медицинских источников, больница сейчас полностью выведена из строя, а армия уничтожила все медицинское оборудование в комплексе, операционные и отделения интенсивной терапии.

Очевидцы сообщили, что в больнице и на улицах вокруг нее были найдены десятки разбросанных тел. Они также рассказали, что армия разрушила импровизированное кладбище, созданное палестинцами на территории комплекса, и вывезла оттуда трупы, разбросав их в разных районах больницы.

Они также отметили, что израильские войска сожгли и разрушили множество домов и жилых построек в окрестностях больницы.

Израильская армия совершила налет на больницу «Аль-Шифа» - крупнейшее медицинское учреждение в секторе Газа, в котором находились тысячи пациентов и перемещенных лиц, - 18 марта.