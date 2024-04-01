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В России легализуют «Талибан»
Представители МИД РФ сообщили о подготовке исключения движения «Талибан» из списка террористических
В России легализуют «Талибан»
В России легализуют «Талибан» / Others
1 апреля 2024 г.

В понедельник стало известно, что МИД РФ изучает возможность снятия с движения «Талибан» статуса «террористической организации». Представители МИД добавили, что этот вопрос прорабатывается совместно с Минюстом РФ. При этом они отметили, что окончательный вердикт по «Талибану» остается за правительством. Об этом сообщает издание Газета.Ru.

Сегодня также сообщалось, что представители движения «Талибан» приглашены к участию в предстоящем экономическом форуме в России. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он подтвердил в понедельник, что представители талибов планируют принять участие в 15-м международном форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Мероприятие пройдет с 14 по 19 мая в Казани, столице Республики Татарстан, которая входит в состав РФ. Форум позиционируется как площадка для экономического сотрудничества между Москвой и странами исламского мира.

Кабулов не сообщил деталей, но отметил, что сотрудничество между Россией и правительством талибов в Афганистане по противодействию международному терроризму «осуществляется на регулярной основе».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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