В среду Тайвань пережил мощное землетрясение магнитудой 7,2 — сильнейшее на острове за последние 25 лет. Сообщается о четырех погибших и десятках пострадавших. После землетрясения было выпущено предупреждение о цунами для Южной Японии и Филиппин, которое позднее отменили.

Правительство Тайваня подтвердило гибель четырех человек в горном малонаселенном уезде Хуалянь на востоке острова, недалеко от эпицентра землетрясения. Более 700 человек получили травмы и 77 находятся под завалами. По данным пожарной службы, по меньшей мере 26 зданий обрушились, более половины из них — в Хуаляне. Из одного частично разрушенного жилого комплекса спасли 22 человека.

Тайваньские телеканалы показали кадры опасно накренившихся зданий в Хуаляне. Землетрясение произошло недалеко от берега утром, когда люди отправлялись на работу и в школу. Эпицентр землетрясения находился на глубине 15,5 км, по данным Центрального метеорологического управления Тайваня.

Метеорологическое агентство Японии зафиксировало несколько небольших волн цунами, достигших частей южной префектуры Окинава, но вскоре понизило уровень угрозы. Филиппинское сейсмологическое агентство также предупредило жителей прибрежных районов ряда провинций, призвав к эвакуации. Позже Тихоокеанский центр предупреждения о цунами на Гавайях сообщил, что угроза опасных волн цунами миновала. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, зарегистрировано более 50 афтершоков. Власти Китая сообщили, что землетрясение ощущалось в провинции Фуцзянь.

Власти Тайваня заявили об отсутствии значительных разрушений в городе. Метрополитен возобновил работу вскоре после землетрясения. Энергетическая компания Taipower сообщила, что более 87 тыс. домохозяйств на острове остаются без электричества. Обе атомные электростанции страны не пострадали. Работа высокоскоростной железной дороги Тайваня откладывается для проведения проверок, но сообщений об ущербе или пострадавших нет. Крупный производитель полупроводников, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, являющаяся поставщиком для Apple и Nvidia, эвакуировала часть своих заводов. Системы безопасности компании работают в штатном режиме.