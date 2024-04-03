Учитывая темпы потерь российской армии в Украине и нескрываемые наступательные планы российского руководства, новая мобилизация в России становится практически неизбежной. Правда, не факт, что она будет такой же, как предыдущая, по крайней мере в самом начале, учитывая ропот, который та породила у российского населения. К тому же и в прошлый раз, чтобы не идти на действительно всеобщую мобилизацию, российское руководство активно задействовало методы так называемой скрытой мобилизации: от вербовки на фронт заключенных до активного привлечения служащих по контракту.

Одним из этих методов стало вовлечение в российскую армию находящихся на территории России мигрантов, главным образом из Центральной Азии.

Причем впервые это произошло уже в самом начале полномасштабной войны, когда узбекский блогер Бахром Исмаилов на своем канале в YouTube призвал земляков заключать контракты с Минобороны России, обещая, что через полгода службы им дадут российское гражданство, на что некоторые из них откликнулись. Известная защитница прав трудовых мигрантов в РФ Валентина Чупик рассказывает, что тогда же она «стала получать вал сообщений о том, что граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и других мигрантов стали убеждать заключить контракт с Минобороны».

Уже очень скоро стала ясна небезобидность этих «заманчивых предложений» и появились обращения обманутых ими мигрантов, что позволило Чупик и ее коллегам развернуть кампанию против их вербовки на войну. И тем не менее к тому моменту, по ее словам, «в зону СВО» обманом и принуждением было привлечено множество мигрантов, иногда целыми бригадами. В итоге люди, думавшие, что едут работать на стройках Подмосковья, оказывались на войне в Мариуполе.

«Приехал в Россию — воюй»

Объявленная Путиным мобилизация ряда категорий российских граждан осенью 2022 года несколько отодвинула необходимость массового привлечения в российскую армию трудовых мигрантов. Однако как только стало ясно, что в условиях затягивания войны мобилизация не покрывает военных потребностей руководства России, этот вопрос был поставлен на повестку дня уже российскими политиками.

Так, 6 мая 2023 года депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что на войне «умирают за Родину мужчины коренных народов России, прежде всего русские», хотя в России, дескать, существует «целая армия среднеазиатов», не желающих за нее воевать. По его словам, эти люди, в частности таджики, активно приобретают российское гражданство, но в армию не идут, и это необходимо исправить. Несколько позже его мысль развил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, предложив лишать российского гражданства тех мигрантов, которые отказываются воевать в Украине.

На лето 2023 года приходятся уже и практические меры, призванные принудить живущих в России мигрантов участвовать в т.н. «СВО». Во многих регионах России проводятся рейды в местах скопления выходцев из стран Центральной Азии, в ходе которых те из них, кто получил российское гражданство, принуждаются к постановке на воинский учет с целью последующей мобилизации. А правозащитники в Калужской области и вовсе заявили, что от мигрантов, подавших здесь заявление на получение российского гражданства, потребовали подписать воинские контракты о службе в российской армии. Это пришлось опровергать калужскому губернатору Владиславу Шапше, заявившему, что мигрантам всего лишь предложили подписать такие контракты, а те из них, кто это неправильно понял, просто плохо знают русский язык. Наконец, в августе 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий тех, кто приобрел российское гражданство, вставать на воинский учет и предусматривающий ответственность за уклонение от этой обязанности.

Еще одним направлением скрытой мобилизации центральноазиатских мигрантов стала их вербовка на войну в местах лишения свободы. По словам адвоката Мирлана Акылбекова, эмиссары ЧВК «Вагнер» при вербовке заключенных на войну отделяли от их общей массы выходцев из Центральной Азии, заставляя подписывать контракты. Сообщается, что так, в частности, было в исправительных колониях Товарково и Медыни, откуда завербованные люди попали в Бахмут, где многие из них погибли. По состоянию на лето 2023 года подобным образом в Украине погибло порядка ста лишь установленных граждан центральноазиатских стран. При этом, скорее всего, их на порядок больше, так как установление личностей погибших мигрантов, завербованных таким образом, а тем более транспортировка их тел на родину или установление мест их захоронения в России представляет собой значительную проблему.

Неоднозначный мобилизационный ресурс

С учетом всего вышеуказанного, новые волны предполагаемой мобилизации в России едва ли обойдут стороной живущих в ней мигрантов. Хотя стоит отметить, что, помимо многочисленных призывов собирать живущих в России людей из стран центральноазиатского региона на войну, порой раздаются и скептические мнения на сей счет.

И речь даже не о правозащитниках, а о военных экспертах. Например, сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что эти мигранты неэффективны в рядах российских вооруженных сил в Украине, а их массовый набор туда может осложнить отношения России со странами их происхождения.

Не стоит забывать, чем порой заканчивалась такая мобилизация даже в недавнем прошлом. Так, 15 октября 2022 года после объявленной в России мобилизации два таджика, включая 24-летнего Эхсона Аминзода, расстреляли на полигоне под Белгородом несколько десятков своих сослуживцев, из которых свыше 10 было убито и 15 ранено. Российские СМИ попытались преподнести произошедшее как исламистский теракт, однако, судя по свидетельствам близких Аминзода, складывается другая картина. Вероятно, он был мобилизован принудительно и совершил свой поступок из-за нежелания идти воевать, а возможно, и реагируя на унижения со стороны командиров и сослуживцев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, исполнителями которого были представлены четыре таджика, также вряд ли добавит надежности в глазах российских военных представителям Центральной Азии, мобилизуемых в России на войну против Украины. В целом, отношение к мигрантам из Центральной Азии ухудшилось. Стало известно о случаях проявления ксенофобии и враждебного отношения к приезжим.

Конечно, порой находятся и исключения в виде идейных неофитов «русского мира» центральноазиатского происхождения. Но в целом очевидно, что подавляющее большинство живущих в России мигрантов приехали в нее, чтобы работать и зарабатывать, а не отдавать свои жизни за ее желание завоевать территории Украины.

Впрочем, логика тотальных войн и тотальных же мобилизаций такова, что на определенном этапе отсутствие идейной мотивированности перестает быть препятствием для использования мобилизованных в войне.