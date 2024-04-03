1 апреля в результате атаки израильского беспилотника погибли семь работников одной из крупнейших благотворительных организаций, работающих в Газе — World Conflict Kitchen (WCK).

Удары по команде WCK привели к тому, что эта благотворительная организация, а также их коллеги, такие как Anera, которая помогает беженцам на Ближнем Востоке, и Project Hope из США, специализирующаяся на здравоохранении, объявили о приостановке своей деятельности в секторе Газа для защиты своих сотрудников.

Anera назвала это решение «беспрецедентным шагом» и заявила, что убийства, «наряду с потерей многих других работников по оказанию помощи и их семей, привели нашу команду к выводу, что безопасная доставка помощи больше невозможна».

«Хотя мы понимаем серьезные последствия, которые эта приостановка будет иметь для палестинского населения, растущие риски, связанные с доставкой помощи, не оставляют нам иного выбора, кроме как приостановить деятельность до тех пор, пока наши сотрудники не обретут уверенность в том, что они могут выполнять свою работу без чрезмерного риска», — говорится в заявлении Anera.

При этом гуманитарная ситуация остается катастрофической. По данным ООН, в северной части сектора Газа уже голодают все оставшиеся жители. Oxfam уточняет: с декабря число людей на палестинской территории, сталкивающихся с «катастрофическим уровнем» голода, почти удвоилось. По данным Министерства здравоохранения Газы, 27 детей уже умерли от недоедания.

Конвой WCK следовал вдоль побережья Газы, поездка и маршрут были заранее согласованы с израильской армией. Автомобили имели опознавательные знаки организации. Несмотря на это, израильский дрон трижды расстрелял все автомобили в районе Дейр эль-Балаха. В результате атаки погибли семь человек, включая граждан Палестины, Великобритании, Австралии и Польши, а также гражданина США и Канады.

Главной целью поездки WCK была приемка и распределение помощи, прибывшей по морскому коридору с Кипра. Корабли с гуманитарной помощью, организованные WCK, прибыли в сектор Газа в понедельник с 400 тоннами продовольствия и предметами снабжения — достаточно для 1 млн порций.

Работники успели разгрузить только 100 тонн, прежде чем атака беспилотника заставила благотворительную организацию отдать приказ судам, перевозившим оставшуюся помощь, вернуться на Кипр.

По словам Джейми Макголдрика, главного представителя ООН по координации гуманитарной помощи в Газе, более 200 работников по оказанию помощи были убиты в Газе с начала вторжения Израиля в палестинский эксклав.

Белый дом заявил, что «возмущен» нападением. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал о семи работниках по оказанию помощи: «Эти люди — герои, они бегут в огонь, а не от него... у нас не должно быть ситуации, когда люди, которые просто пытаются помочь своим собратьям, сами подвергаются серьезному риску».