Бразилия выступает за иммунитет глав государств, не участвующих в таких договорах, как Международный уголовный суд (МУС), говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства Reuters. Это может позволить президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите Группы 20 в Рио в этом году.

МУС обсуждает вопрос об иммунитете глав государств с 2007 года, но пока неясно, будет ли принято какое-либо решение до того, как Бразилия примет саммит лидеров 20 крупнейших экономик мира в ноябре. Тем не менее этот аргумент может позволить бразильскому правительству проигнорировать ордер на арест Путина, выданный в прошлом году МУС в Гааге на основании обвинений в военных преступлениях, связанных с похищением украинских детей.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил в сентябре прошлого года на встрече G20 в Нью-Дели, что Путин не будет арестован, если посетит саммит в Рио. Но после широкой критики он дезавуировал свое заявление, сказав, что это дело бразильских судов, а не правительства.

Россия подписала договор с МУС, но вышла из него в 2016 году, после того как суд принял меры против вторжения РФ на юго-восток Украины и аннексии Крыма в 2014 году. Россия заявила, что обвинения МУС против Путина необоснованны. Путин редко выезжал за границу с тех пор, как МУС потребовал его ареста в марте 2023 года. Он пропустил в прошлогодний саммит группы БРИКС в Южной Африке и саммит G20 в Индии.

Бразильская позиция по этому вопросу была представлена в ноябре Комиссии международного права в Женеве, а в понедельник о ней впервые сообщила газета Folha de S. Paulo. Бразилия утверждает, что иммунитет глав государств необходим для развития мирных отношений между государствами, позволяя им участвовать в дипломатических конференциях и миссиях в зарубежных странах.

«Иммунитет государственных должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции имеет решающее значение для обеспечения надлежащего выполнения ими своих функций», - говорится в документе. Постановления МУС должны применяться только к странам-участницам Римского договора, утверждала Бразилия в документе, в котором при этом не упоминались Путин и саммит G20.