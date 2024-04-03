Американская певица Тейлор Свифт официально вошла в список миллиардеров Forbes. 34-летняя певица с состоянием $1,1 млрд заняла 2545-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала.

По данным издания, миллиардеров в мире в 2024 году больше, чем когда-либо прежде — их число увеличилось на 141 по сравнению с показателями прошлого года. Их совокупное состояние превышает $14,2 трлн долларов. Это на $2 трлн больше, чем в 2023 году и превышает ВВП всех стран мира, кроме США и КНР.

За последнее десятилетие совокупное состояние миллиардеров выросло на 120%, в то время как уровень жизни миллиардов людей по всему миру снизился из-за инфляции и кризиса стоимости жизни.

Тейлор Свифт стала одной из 265 новичков в списке Forbes. Ее состояние выросло после рекордного тура Eras и концертного фильма. Свифт стала первым музыкантом, достигшим этого рубежа исключительно благодаря написанию песен и выступлениям.

Ее состояние в значительной степени не связано с прибыльными побочными проектами, например, с брендами красоты, линиями одежды, инвестициями, которые в последние годы стали типичными способами для артистов стать миллиардерами.

Это ставит ее в один ряд с такими артистами, как Брюс Спрингстин, который заработал $1 млрд от гастролей. Более $500 млн состояния Свифт приходится на авторские отчисления за музыку и гастроли. После уплаты налогов она заработала примерно $190 млн за первый этап тура Eras и еще $35 млн за первые две недели показов соответствующего концертного фильма «Тейлор Свифт: тур Eras», который стал самым кассовым концертным фильмом в истории.

Тем временем еще $500 миллионов долларов ее заработка пришлись на растущую стоимость ее музыкального каталога. Представители кампаний за равенство считают, что «ошеломляющее богатство», накопленное сверхбогатыми людьми, должно привести к срочным усилиям по более равномерному, пропорциональному и эффективному его распределению.