ПОЛИТИКА
Население Узбекистана превысило 38 млн
Республика переживает демографический бум — при этом в стране мужчин почти на полмиллиона больше, чем женщин
Флаги Узбекистана / Reuters
28 августа 2025 г.

Численность населения Узбекистана официально превысила 38 млн человек, и страна не собирается останавливаться. По данным Госкомстата, на утро 27 августа в республике проживает 19 136 800 мужчин и 18 863 200 женщин — то есть мужчин на полмиллиона больше.

Этот рубеж отражает более широкий тренд, охватывающий весь регион Центральной Азии: стремительный рост населения. В 1991 году в Узбекистане насчитывалось лишь 20,6 млн человек. По прогнозам региональных аналитических агентств, на которые ссылается агентство ТАСС, к 2030 году численность превысит 41 млн, к 2040 году достигнет 46 млн, а к 2050 году — 50 млн человек.

Рост характерен не только для Узбекистана. Население Центральной Азии уже превысило 81 млн и, как ожидается, достигнет 100 млн в течение ближайших 25 лет. Эксперты отмечают, что демографический бум обеспечивают молодые поколения. Большинство жителей региона моложе 35 лет, что способствует высоким показателям рождаемости и ускоряет рост, особенно в Узбекистане и Таджикистане.

Такой демографический всплеск открывает как возможности, так и вызовы. С одной стороны, молодое и все более образованное население способно превратить регион в центр инвестиций, логистики и цифровых технологий. Молодежь Центральной Азии все активнее осваивает технологии, создавая потенциал для развития электронной коммерции и инноваций.

С другой стороны, быстрый рост населения усиливает давление на ресурсы — воду, энергию и пахотные земли. Правительства и международные организации, включая ООН, уже разрабатывают программы для поддержки семей, улучшения здоровья матерей и детей и повышения экономической устойчивости.

Для Узбекистана эти цифры — одновременно и амбиции, и вызов. Стране предстоит создавать рабочие места, развивать инфраструктуру и эффективно управлять ограниченными ресурсами, чтобы соответствовать темпам демографического бума. Как один из лидеров роста в регионе, Узбекистан оказался в центре демографического будущего Центральной Азии — в республике проживает более 40% всего населения региона.


