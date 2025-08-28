Израильская армия нанесла авиаудары и провела десантную операцию в районе горы Мани в Кусве, к югу от Дамаска. По данным сирийского государственного телеканала «Аль-Ихбарийя», атака произошла ночью.

Сообщается, что сирийские военные обследовали местность возле горы Мани и обнаружили устройства для наблюдения и прослушивания. Когда солдаты попытались их обезвредить, район подвергся израильским авиаударам.

«В результате атаки некоторые военнослужащие погибли, есть раненые, а также уничтоженная техника», — отмечается в сообщении.

По информации телеканала, израильские удары продолжались с целью блокировки доступа к району. В ответ сирийские подразделения уничтожили часть обнаруженных систем и эвакуировали тела погибших.

СМИ также сообщили, что в ночное время Израиль нанес новые удары, после чего провел воздушно-десантную операцию, подробности которой пока неизвестны. Одновременно над районом продолжали летать разведывательные самолеты.

Ранее Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с расширяющимися военными ударами Израиля по территории Сирии.