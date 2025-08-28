ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Израильские удары под Дамаском
Израильская армия атаковала район горы Мани под Дамаском, где в результате авиаударов и десантной операции погибли сирийские военные
Израильские удары под Дамаском
Под Дамаском погибли сирийские военные после израильской атаки / Reuters
28 августа 2025 г.

Израильская армия нанесла авиаудары и провела десантную операцию в районе горы Мани в Кусве, к югу от Дамаска. По данным сирийского государственного телеканала «Аль-Ихбарийя», атака произошла ночью. 

Сообщается, что сирийские военные обследовали местность возле горы Мани и обнаружили устройства для наблюдения и прослушивания. Когда солдаты попытались их обезвредить, район подвергся израильским авиаударам. 

«В результате атаки некоторые военнослужащие погибли, есть раненые, а также уничтоженная техника», — отмечается в сообщении. 

По информации телеканала, израильские удары продолжались с целью блокировки доступа к району. В ответ сирийские подразделения уничтожили часть обнаруженных систем и эвакуировали тела погибших. 

СМИ также сообщили, что в ночное время Израиль нанес новые удары, после чего провел воздушно-десантную операцию, подробности которой пока неизвестны. Одновременно над районом продолжали летать разведывательные самолеты. 

Ранее Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с расширяющимися военными ударами Израиля по территории Сирии.  

Читайте также

«Мы решительно осуждаем военные атаки Израиля, проводимые против территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии», — говорится в документе. 

В Анкаре подчеркнули, что такие действия подрывают усилия по обеспечению стабильности и безопасности как в Сирии, так и во всем регионе.   

Турция призвала к прекращению ударов и продолжению поддержки сирийского правительства в его стремлении восстановить мир и спокойствие в стране. 

 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us