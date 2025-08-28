Израильская армия нанесла авиаудары и провела десантную операцию в районе горы Мани в Кусве, к югу от Дамаска. По данным сирийского государственного телеканала «Аль-Ихбарийя», атака произошла ночью.
Сообщается, что сирийские военные обследовали местность возле горы Мани и обнаружили устройства для наблюдения и прослушивания. Когда солдаты попытались их обезвредить, район подвергся израильским авиаударам.
«В результате атаки некоторые военнослужащие погибли, есть раненые, а также уничтоженная техника», — отмечается в сообщении.
По информации телеканала, израильские удары продолжались с целью блокировки доступа к району. В ответ сирийские подразделения уничтожили часть обнаруженных систем и эвакуировали тела погибших.
СМИ также сообщили, что в ночное время Израиль нанес новые удары, после чего провел воздушно-десантную операцию, подробности которой пока неизвестны. Одновременно над районом продолжали летать разведывательные самолеты.
Ранее Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с расширяющимися военными ударами Израиля по территории Сирии.
«Мы решительно осуждаем военные атаки Израиля, проводимые против территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии», — говорится в документе.
В Анкаре подчеркнули, что такие действия подрывают усилия по обеспечению стабильности и безопасности как в Сирии, так и во всем регионе.
Турция призвала к прекращению ударов и продолжению поддержки сирийского правительства в его стремлении восстановить мир и спокойствие в стране.