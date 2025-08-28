В Ташкенте по инициативе Узбекистана состоялась первая встреча специальных представителей стран Центральной Азии по Афганистану. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана.
Во встрече приняли участие представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Стороны договорились создать контактную группу на уровне спецпредставителей по афганской тематике как самостоятельную региональную площадку для регулярного обмена мнениями и совместного обсуждения проблем, связанных с Афганистаном.
Участники подчеркнули важность самостоятельного подхода к решению вопросов, исходя из стратегического расположения стран региона, а также их исторических, культурных и экономических связей с Афганистаном.
Были высказаны предложения по развитию торговли, транспорта и культурных связей между Центральной Азией и Афганистаном.
Особое внимание уделили вопросам безопасности. Обсуждались борьба с преступностью, терроризмом и наркобизнесом. Было решено проводить такие встречи на регулярной основе, чтобы координировать усилия и вырабатывать общие позиции по поддержанию стабильности и развитию региона.
Ранее правительство Афганистана возобновило строительство высоковольтной линии электропередачи CASA-1000 на афганском участке.
CASA-1000 — международный проект по экспорту летних излишков электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Общая протяженность линии — 1387 км, пропускная способность — 1300 мегаватт. Предусмотрено строительство двух конвертерных станций.
Афганский участок — самый протяженный в проекте. Общий бюджет CASA-1000 оценивается в $1,2 млрд. Из них доля Таджикистана составляет около $344 млн, Кыргызстана — $200 млн. Ожидается, что суммарный доход этих двух стран от экспорта электроэнергии превысит $250 млн в год.