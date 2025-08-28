В Ташкенте по инициативе Узбекистана состоялась первая встреча специальных представителей стран Центральной Азии по Афганистану. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Во встрече приняли участие представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Стороны договорились создать контактную группу на уровне спецпредставителей по афганской тематике как самостоятельную региональную площадку для регулярного обмена мнениями и совместного обсуждения проблем, связанных с Афганистаном.

Участники подчеркнули важность самостоятельного подхода к решению вопросов, исходя из стратегического расположения стран региона, а также их исторических, культурных и экономических связей с Афганистаном.

Были высказаны предложения по развитию торговли, транспорта и культурных связей между Центральной Азией и Афганистаном.