ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Вашингтон озадачен поведением Индии
Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что Индия могла бы добиться снижения тарифов, если бы прекратила закупки российской нефти
Вашингтон озадачен поведением Индии
Индия ищет новые рынки после тарифного удара США / Reuters
28 августа 2025 г.

Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил недоумение решением Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на введение Вашингтоном 50-процентных пошлин на индийские товары. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV

По его словам, Индия могла «уже завтра» добиться снижения тарифов на 25%, если бы отказалась от импорта российской нефти. 

«Моди — великий лидер, Индия — страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят: «Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть», — сказал Наварро. 

Он также добавил, что Вашингтон продолжит добиваться от Индии и Китая прекращения закупок энергоресурсов из России. 

27 августа вступили в силу пошлины США против Индии в размере 50%. Американские власти связали решение с продолжающимися закупками индийской стороной российской нефти. Пять раундов переговоров не привели к компромиссу. 

Читайте также

В Нью-Дели не рассчитывают на скорое смягчение мер со стороны США. Власти Индии намерены помочь экспортерам и перенаправить товарные потоки в Китай, Латинскую Америку и на Ближний Восток. 

Правительство Индии назвало действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными». 

Как сообщает Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие компании планируют в ближайшие недели сократить закупки. 

Кремль отреагировал на заявления США, подчеркнув, что «многие заявления фактически являются угрозами» и что «попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией не могут считаться законными». 

СвязанныеTRT Global - Трамп хоронит четвертую экономику мира
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us