Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил недоумение решением Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на введение Вашингтоном 50-процентных пошлин на индийские товары. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

По его словам, Индия могла «уже завтра» добиться снижения тарифов на 25%, если бы отказалась от импорта российской нефти.

«Моди — великий лидер, Индия — страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят: «Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть», — сказал Наварро.

Он также добавил, что Вашингтон продолжит добиваться от Индии и Китая прекращения закупок энергоресурсов из России.

27 августа вступили в силу пошлины США против Индии в размере 50%. Американские власти связали решение с продолжающимися закупками индийской стороной российской нефти. Пять раундов переговоров не привели к компромиссу.