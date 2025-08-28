Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил недоумение решением Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на введение Вашингтоном 50-процентных пошлин на индийские товары. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.
По его словам, Индия могла «уже завтра» добиться снижения тарифов на 25%, если бы отказалась от импорта российской нефти.
«Моди — великий лидер, Индия — страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят: «Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть», — сказал Наварро.
Он также добавил, что Вашингтон продолжит добиваться от Индии и Китая прекращения закупок энергоресурсов из России.
27 августа вступили в силу пошлины США против Индии в размере 50%. Американские власти связали решение с продолжающимися закупками индийской стороной российской нефти. Пять раундов переговоров не привели к компромиссу.
В Нью-Дели не рассчитывают на скорое смягчение мер со стороны США. Власти Индии намерены помочь экспортерам и перенаправить товарные потоки в Китай, Латинскую Америку и на Ближний Восток.
Правительство Индии назвало действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными».
Как сообщает Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие компании планируют в ближайшие недели сократить закупки.
Кремль отреагировал на заявления США, подчеркнув, что «многие заявления фактически являются угрозами» и что «попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией не могут считаться законными».