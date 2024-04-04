Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило Израиль, что Иран может начать крупную военную операцию в течение 48 часов в ответ на израильский авиаудар, уничтоживший иранское консульство в Сирии. В результате того удара погибли десятки иранских чиновников и генералов, сообщают СМИ. Иранские лидеры пообещали нанести ответный удар по Израилю, а президент Ирана Раиси заявил, что нападение «не останется без ответа».

США опасаются, что удар по Дамаску может спровоцировать новые нападения на американские войска со стороны поддерживаемых Ираном формирований в Ираке и Сирии. Об этом заявил генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командующий ВВС США на Ближнем Востоке.

Кроме того, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция в среду выступили против подготовленного Россией заявления Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось бы нападение на посольский комплекс Ирана в Сирии. Три страны заявили, что многие факты произошедшего в понедельник в Дамаске остаются неясными, а Израиль пока не взял на себя ответственность за нападение.

По словам Гринкевича, утверждение Ирана о том, что США несут ответственность за действия Израиля, может положить конец паузе в нападениях проиранских формирований на американские войска, которая длится с начала февраля.

Революционная гвардия Ирана в своем заявлении сообщила, что в результате удара погибли семь иранских военных советников, в том числе Мохаммад Реза Захеди, старший командир формирования «Кудс».

Аналитики считают, что если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расширит спектр целевых ударов по противникам в регионе, включив в него иранских агентов и руководителей служб безопасности, то США, возможно, не удастся избежать втягивания в более глубокий региональный конфликт. Несколько представителей власти Ирана уведомили США о том, что они будут нести ответственность за эту атаку.

Ральф Гофф, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, работавший на Ближнем Востоке, назвал предполагаемый удар Израиля «безрассудным», добавив, что «он приведет лишь к эскалации со стороны Ирана и его сторонников».

Сабрина Сингх, представитель Пентагона, подчеркнула, что США не принимали участия в ударе и хотели избежать эскалации.

«В связи с высокой напряженностью в регионе мы хотели дать понять по частным каналам, что США непричастны к удару по Дамаску», — сказала она.