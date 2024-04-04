Резервная линия электропередачи, питающая оккупированную РФ Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Украине, вышла из строя. Об этом сообщило в четверг руководство станции, контролируемое Россией.

Государственная компания Украины по атомной энергетике «Энергоатом» заявила, что основная линия электропередачи напряжением 750 кВ, недавно восстановленная украинскими инженерами, продолжает работать.

Шесть реакторов на ЗАЭС, расположенной вблизи линии фронта, не работают — она полагается на внешнюю энергию, чтобы поддерживать ядерные материалы в охлажденном состоянии и предотвратить катастрофическую аварию.

Российское руководство ЗАЭС сообщило в Telegram, что причины отключения выясняются. Они добавили, что инцидент не вызвал никаких изменений в уровне радиации. По их словам, проблема возникла на линии электропередачи напряжением 330 кВ «Феросплавная». Это резервная линия, которая, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), была восстановлена в середине прошлого месяца после более чем трехнедельного перерыва.

Основная линия «Днепровская» вышла из строя почти на пять часов 22 марта. МАГАТЭ тогда сообщало о «постоянно присутствующей угрозе ядерной безопасности» из-за военных действий вблизи станции. По данным МАГАТЭ, за последние 19 месяцев на станции восемь раз полностью пропадала электроэнергия, что вынуждало ее использовать аварийные дизельные генераторы.