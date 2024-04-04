Власти Турции заявили о решимости не допустить присутствия террористических группировок в регионе. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На заседании была представлена информация об «успешных операциях, проводимых как внутри страны, так и за рубежом против всех угроз национальному единству и целостности, включая террористические организации PKK/KCK-PYD/YPG, ФЕТО и ДАЕШ».

СНБ выразил удовлетворение укреплением стратегического сотрудничества с Ираком и подчеркнул важность «продолжения совместных многоплановых усилий», в том числе в сферах безопасности, экономики, энергетики и транспорта, для построения «процветающего региона и будущего».

«Террористическим организациям и их сторонникам не будет места в будущем региона, и все стороны, поощряющие террористические организации, должны незамедлительно прервать связи с террористами», — говорится в заявлении.

В сообщении также выражается озабоченность нападениями сторонников PKK на турецких граждан и представительства в Европе. В заявлении содержится призыв к государствам, ответственным за наказание виновных и предотвращение этих нападений, понять, что попустительство террористическим организациям рано или поздно приведет к нарушению общественного порядка и к тому, что сами эти государства станут мишенью терроризма.

Также Турция осудила нападения Израиля в секторе Газа, назвав их «убийствами на глазах у всего мира». «За эти убийства виновные и их пособники будут нести ответственность», — отметили в СНБ. В сообщении содержится призыв к международному сообществу немедленно остановить нападения на палестинцев Газы и гуманитарные организации и оказать всестороннюю поддержку усилиям по достижению прочного мира.

Наконец, в заявлении выражено удовлетворение проведением муниципальных выборов 31 марта «в обстановке спокойствия и доверия, достойной сильных демократических традиций Турции».