ТУРЦИЯ
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Турция назначает новых послов в США и ООН
Нынешний постоянный представитель при ООН Седат Онал станет послом Турции в Вашингтоне, а заместитель министра иностранных дел Ахмет Йылдыз заменит его в Нью-Йорке
Турция назначает новых послов в США и ООН
Седат Онал / Others
5 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально назначил новых послов в Организацию Объединенных Наций и Соединенные Штаты.

Согласно указу, опубликованному в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete в пятницу, нынешний постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал назначен послом Турции в США.

Заместитель министра иностранных дел Ахмет Йылдыз сменил Онала на посту нового турецкого посла при ООН.

Новые послы в Чили, Гвинее, Вьетнаме и Гватемале

Кроме того, Рыфат Джем Орнекол назначен послом Турции в Гвинее, а Ахмет Ихсан Кызылтан - послом Турции в Чили.

Корхан Кемик также назначен послом Турции во Вьетнаме, а Белиз Джеласин Ренде - послом в Гватемале.

Другие назначения послов включают Мехмета Саита Уяныка в Болгарию, Гёкчена Кайю в Коста-Рику, Семиха Лютфи Тургута на Шри-Ланку и Ахмета Эргина в Экваториальную Гвинею.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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