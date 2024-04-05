Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально назначил новых послов в Организацию Объединенных Наций и Соединенные Штаты.

Согласно указу, опубликованному в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete в пятницу, нынешний постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал назначен послом Турции в США.

Заместитель министра иностранных дел Ахмет Йылдыз сменил Онала на посту нового турецкого посла при ООН.

Новые послы в Чили, Гвинее, Вьетнаме и Гватемале

Кроме того, Рыфат Джем Орнекол назначен послом Турции в Гвинее, а Ахмет Ихсан Кызылтан - послом Турции в Чили.

Корхан Кемик также назначен послом Турции во Вьетнаме, а Белиз Джеласин Ренде - послом в Гватемале.

Другие назначения послов включают Мехмета Саита Уяныка в Болгарию, Гёкчена Кайю в Коста-Рику, Семиха Лютфи Тургута на Шри-Ланку и Ахмета Эргина в Экваториальную Гвинею.