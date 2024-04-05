Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию, требующую «прекратить продажу, передачу и доставку оружия, боеприпасов и другой военной техники Израилю, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения международного гуманитарного права, а также нарушения и злоупотребления правами человека».

«Принят проект резолюции по ситуации с соблюдением прав человека на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также по обязательствам по привлечению к ответственности и обеспечению правосудия», - говорится в сообщении СПЧ ООН в соцсети X.

Отмечается, что принятие резолюции поддержали 28 стран, против выступили шесть государств, 13 стран воздержались. Резолюцию совету представил Пакистан.

Совет также выразил «серьезную обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, в том числе вероятными военными преступлениями и преступлениях против человечности на оккупированной палестинской территории».

Постпред Пакистана при ООН в Женеве Билал Ахмад отметил, что «проект резолюции разработан с целью ответа на вопиющие нарушения прав человека на оккупированной палестинской территории, в частности, в секторе Газа».

«Текст - результат тщательных и прозрачных консультаций. Организация исламского сотрудничества благодарна за широкую поддержку и участие в ходе этого процесса и представляет эту резолюцию для единогласной поддержки советом и привлечения к ответственности Израиля в соответствии с международным правом», — заявил Ахмад.

Постоянный представитель Израиля при ООН Мейрав Эйлон Шахар оценила резолюцию как «пятно на Совете по правам человека и ООН в целом».