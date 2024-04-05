ПОЛИТИКА
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Зеленский впереди Европы всей
Почти половина опрошенных в разных странах Европы высоко оценили деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Работу президента России Владимира Путина одобрили лишь 10%
Зеленский впереди Европы всей
Президент Украины Владимир Зеленский / Photo: Reuters
5 апреля 2024 г.

Опрос, проведенный Euronews в сотрудничестве с французским исследовательским центром Ipsos, показал, что почти половина респондентов из разных стран Европейского Союза положительно воспринимают деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

Из 26 тыс. опрошенных граждан, 47% выразили положительное мнение о Зеленском, что позволило ему обойти по популярности некоторых лидеров стран ЕС, включая Олафа Шольца из Германии, Эммануэля Макрона из Франции и Дональда Туска из Польши.

Опрос, проведенный Euronews и Ipsos, показал, что мнения о президенте Украины среди жителей стран ЕС расходятся. Хотя в целом почти половина респондентов положительно оценила его деятельность, существует и значительная доля тех, кто высказывается о Зеленском негативно.

В странах Скандинавии поддержка Зеленского особенно высока — от 70 до 80% опрошенных одобрили его деятельность. В то же время в Венгрии, Греции и Словакии уровень поддержки оказался намного ниже, где лишь 15-25% опрошенных дали положительные оценки его работе.

Президент Франции Эммануэль Макрон занял второе место по уровню поддержки среди жителей стран ЕС, получив около 41% положительных оценок. Немецкий канцлер Олаф Шольц оказался немного позади с 38% одобрения. Как Макрон, так и Шольц получили наименьшее количество одобрительных оценок именно от респондентов в своих странах.

Политиками, получившими наименьшее одобрение среди респондентов из стран ЕС, стали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин. Работу Орбана позитивно оценили лишь 15% опрошенных, тогда как деятельность Путина нашла поддержку у 10% участников опроса.

В отдельных странах, таких как Болгария, Словакия и Греция, положительные оценки деятельности Путина были выше – от 22 до 37%. Однако в странах Северной Европы доля положительного восприятия деятельности российского президента оказалась крайне низкой, ограничившись считанными процентами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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