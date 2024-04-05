В Краснодарском крае, в городе Горячий Ключ, открыли памятник сооснователям частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в пятницу на официальном телеграм-канале группы.

Статуя изображает Пригожина в бронежилете с рацией и Уткина с автоматом за спиной. У подножия памятника выгравированы позывные «Первый» и «Девятый», принадлежавшие Пригожину и Уткину соответственно. Памятник установлен возле часовни, неподалеку от бывшей тренировочной базы. Рядом также располагается крупное захоронение погбших в Украине членов парамилитарной группы, известное как «Кладбище ЧВК Вагнер».

Впервые сообщения о памятнике были опубликованы месяцем ранее российскми провоенными блогерами, когда памятник был только изготовлен. Тогда власти Горячего Ключа ответили СМИ, что не давали разрешения на установку статуи. Они добавили, что разрешение в данном случае не требуется.

«На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма», – сообщили тогда муниципальные власти.

«Вагнер» был расформирован в конце 2023 года, а его бойцы переведены в части вооруженных сил РФ. Это произошло после того, как 23 июня Евгений Пригожин поднял неудавшийся военный мятеж против, как он декларировал, военного руководства России. Тогда он объявил о том, что начинает «марш на Москву». По заявлениям самого Пригожин, в марше так или иначе участвовали около 25 тыс. бойцов ЧВК. Некоторые СМИ сообщали о 8 тыс. наемников, участвовавших в этом событии. Вечером 24 июня Пригожин выпустил заявление о том, что его отряды останавливают продвижения, не дойдя 200 км до Москвы, и возвращаются на свои боевые позиции.

В августе глава наемников и его близкие соратники, в том числе Дмитрий Уткин, погибли в авиакатастрофе. Катастрофа самолета Евгения Пригожина произошла 23 августа 2023 года вблизи села Куженкино в Тверской области России. Частный бизнес-джет Embraer Legacy 600, выполнявший рейс из Москвы (Шереметьево) в Санкт-Петербург, внезапно начал терять высоту и разбился. На борту находились 10 человек, включая руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

По утверждению The Wall Street Journal, гибель Пригожина была убийством, которое поручил организовать секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.