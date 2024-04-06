Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул выступила с жестким заявлением в отношении возможного объединения Молдовы и Румынии. Она заявила, что в этом случае будет запущен процесс возвращения к независимой Гагаузской республике.

«2 февраля 2014 г. наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», – написала в своем Telegram-канале Гуцул.

Политик подчеркнула, что Гагаузия «не будет молчать» в случае унии Молдовы и Румынии. По ее словам, автономию поддержат жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел.

«Но мы все же надеемся, что разум возобладает.<...>Мы настоящие патриоты Республики Молдова и будем продолжать отстаивать ее суверенитет наряду с полномочиями и правами нашего региона», – добавила Гуцул.

Она выразила уважение к Румынии и ее культуре, но выразила надежду, что «наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии».

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. «Я тоже поддерживаю объединение Молдавии с Румынией, и мне никто не запрещал: это мое право! Я верю, я по-прежнему верю в союз между Молдавией и Румынией», — заявил румынский премьер.

Сторонники объединения Молдовы и Румынии часто апеллируют к этническому и культурному единству двух народов, разделенных границами. По их мнению, молдаване и румыны - это один народ, говорящий на одном языке и имеющий общие историю и традиции. Они утверждают, что объединение позволит преодолеть навязанные границы и укрепить национальную идентичность. Некоторые также ссылаются на совместное прошлое в составе Королевства Румыния как на доказательство исторического единства.