ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поговорил с главой Пакистана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с пакистанским коллегой Асифом Али Зардари укрепление двусторонних связей и выразил соболезнования в связи с терактами в Пакистане
Президент Эрдоган поговорил с главой Пакистана
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
6 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, в ходе которого стороны обсудили турецко-пакистанские отношения.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган выразил «решимость укреплять связи между двумя странами во всех сферах».

По словам турецкого лидера, «образцовые двусторонние отношения будут еще более закреплены» на предстоящем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с жертвами терактов в Пакистане.

Кроме того, президент Турции поздравил Зардари с наступлением исламского праздника Ночи предопределения (Кадр) и приближающимся праздником Ид аль-Фитр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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