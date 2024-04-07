ПОЛИТИКА
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А вот и «мирный план» Трампа по Украине
Экс-президент США намерен остановить войну РФ против Украины, вынудив Киев отказаться от аннексированных Крыма и Донбасса в пользу России
А вот и «мирный план» Трампа по Украине
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
7 апреля 2024 г.

Бывший президент США Дональд Трамп предложил завершить войну между Россией и Украиной, заставив Киев пойти на территориальные уступки в обмен на мир. Собеседники, знакомые с его планом, утверждают, что Трамп якобы предлагал надавить на Украину, дабы та отказалась от контролируемых Россией территорий, включая Крым и Донбасс. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседник, которому довелось обсудить план с Трампом, сообщает, что экс-президент утверждал, будто такой ход позволит найти компромисс и прекратить конфликт. Трамп убежден, что как Россия, так и Украина желают «сохранить лицо» и найти выход из ситуации. Политик также считает, будто в некоторых регионах Украины даже могут быть сторонники присоединения к России.

Однако не все в Республиканской партии поддерживают эту идею. Сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Россия должна «заплатить цену» за войну, и призвал к поддержке Украины в ее стремлении вступить в НАТО. Он также подчеркнул, что Трамп не должен допустить уступок, которые могли бы укрепить позиции президент РФ Владимира Путина.

О «мирном плане» Трампа стало известно после встречи в Вашингтоне, где бывший помощник экс-президента Майкл Антон представил контуры «мирного плана» Трампа. Помимо украинских уступок в Крыму и на Донбассе, инициатива предполагает ограничение расширения НАТО и побуждение Путина снизить его растущую зависимость от Китая.

Однако сам Антон утверждает, что не имеет информации о планах Трампа по Украине и не общался с ним на эту тему.

Представители кампании Трампа отказались комментировать ситуацию, назвав любые утверждения о планах президента «спекуляциями» и выразив уверенность в его стремлении к прекращению конфликта.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что в случае переизбрания сможет завершить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов, но не вдавался при этом в подробности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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